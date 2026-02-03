Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'deki su kesintilerine TÜKDES'ten tepki

        Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir'de yaşanan su kesintilerinin bahanelerle açıklanamayacağını belirterek, sorunun yalnızca altyapı değil aynı zamanda bir yönetim krizi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:03 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki su kesintilerine TÜKDES'ten tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir'de yaşanan su kesintilerinin bahanelerle açıklanamayacağını belirterek, sorunun yalnızca altyapı değil aynı zamanda bir yönetim krizi olduğunu bildirdi.

        Bakal, yaptığı yazılı açıklamada, musluktan akan suyun sürdürülebilir ve içilebilir olmasının insan hayatının vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını ifade ederek, Eskişehir kent merkezinde şebeke suyunun sık sık kesintiye uğradığını ve bu durumun krize dönüştüğünü kaydetti.


        Eskişehir kent merkezinin içme suyu kaynaklarından Porsuk Baraj Gölü Havzası'nın kentin "şah damarı" olduğunu vurgulayan Bakal, "Porsuk Baraj Gölü Havzası mutlaka korunmalıdır. Porsuk Baraj Gölü Havzası özel hükümleri, sıkılaştırılarak uygulanmalı ve bu süreç titizlikle takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.


        Bakal, son yaşanan su kesintisinde, Porsuk Çayı'ndaki su seviyesinin düşmesinin ya da düşürülmesinin şehir genelinde geniş çaplı kesintilere yol açtığını bildirerek, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), varlık sebeplerinin başında gelen içme ve kullanma suyu sağlanmasına daha özenle yaklaşmalıdır."

        Kent merkezinde su kayıplarını dünya ortalamasına indirecek şebeke yenileme çalışmalarının acilen yapılması gerektiğini kaydeden Bakal, şöyle devam etti:


        "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında yaptığı Ilıca Göleti'nde atıl vaziyette tutulan su, sisteme katılmalı, isale hattı yapılıncaya kadar bu göletin savak kapakları açılmalı ve DSİ Uluçayır Sel Kapanı kullanılarak Porsuk Baraj Gölü Havzası'na akıtılmalıdır."


        Bakal, tarımsal sulamada kullanılan sağ ve sol toprak sulama kanallarının kapalı sisteme alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Toprak kanallardan dolayı oluşan yüksek su kayıpları önlenmeli, tarımsal sulamada damlama ve basınçlı sulama sistemleri daha fazla teşvik edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.


        Porsuk Baraj Gölü Havzası'nın temizlenerek kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Bakal, su kullanma bilincinin oluşturulması ve içme, kullanma ile tarımsal sulamada mevcut kaynakların öncelik sırasına göre daha verimli değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!

        Benzer Haberler

        Şairler, kaybolmaya yüz tutan şiiri yaşatmanın mücadelesini veriyor Dijital...
        Şairler, kaybolmaya yüz tutan şiiri yaşatmanın mücadelesini veriyor Dijital...
        Gazi Emniyet Müdürü Kartopu'ndan İl Jandarma Komutanı Demir'e ziyaret
        Gazi Emniyet Müdürü Kartopu'ndan İl Jandarma Komutanı Demir'e ziyaret
        Eskişehir'de kar serpmeye başladı
        Eskişehir'de kar serpmeye başladı
        Gönüllülere arama ve kurtarma eğitimi verildi
        Gönüllülere arama ve kurtarma eğitimi verildi
        Eskişehir'de kar yağışı bekleniyor
        Eskişehir'de kar yağışı bekleniyor
        Eskişehir'de araç aksesuarı satan dükkanda yangın
        Eskişehir'de araç aksesuarı satan dükkanda yangın