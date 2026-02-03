Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Aslı Çevik'in cenazesi defnedildi

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Aslı Çevik'in (47) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:41 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Aslı Çevik'in cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Aslı Çevik'in (47) cenazesi, toprağa verildi.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Çevik'in cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi.

        Ömerağa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından, Manavgat'ta bir otelde eğlence müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Çevik'in cenazesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

        Çevik'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Aslı Çevik'in kazadan bir gün önce otobüs biletinin bulunduğu ancak sefer saatine yetişemediği için yolculuğunu kazanın olduğu güne ertelediği öğrenildi.

        Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Resmiye Göktepe'nin cenazes...
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Resmiye Göktepe'nin cenazes...
        Otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Otobüs kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli Resmiye Göktepe son yolculuğ...
        Otobüs kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli Resmiye Göktepe son yolculuğ...
        10 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan öğrenci, otobüs şoförüyle sohbeti...
        10 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan öğrenci, otobüs şoförüyle sohbeti...
        Eskişehirli okçular Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü Eskişehirli Es...
        Eskişehirli okçular Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü Eskişehirli Es...
        Eskişehir'deki su kesintilerine TÜKDES'ten tepki
        Eskişehir'deki su kesintilerine TÜKDES'ten tepki