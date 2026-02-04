Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de "Dünya Sulak Alanlar Günü" kapsamında farkındalık gezisi düzenlendi

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Balıkdamı Sulak Alanı'nda farkındalık ve korumak odaklı saha gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:04 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Dünya Sulak Alanlar Günü" kapsamında farkındalık gezisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Balıkdamı Sulak Alanı'nda farkındalık ve korumak odaklı saha gezisi düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile Doğa Araştırmaları Derneği tarafından yürütülen proje, Akdeniz Tatlı Su Ekosistemleri için Donörler İnisiyatifi (DIMFE) tarafından destekleniyor.

        Proje kapsamında yapılan saha gezisinde, Balıkdamı Sulak Alanı'nda belirlenen ekosistem hizmetleri, doğa temelli çözümler, istilacı türlerle mücadele çalışmaları, yapay ada yapımı ve saz temizliği faaliyetlerine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı.


        Uzmanlar eşliğinde yürütülen çalışmalarda, sulak alanların korunmasına yönelik iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi.

        Etkinlik kapsamında, sulak alanda artan katı atık kirliliğine dikkati çekmek amacıyla çevre temizliği de gerçekleştirildi. Proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çöp toplama çalışmasının, farkındalık oluşturmasının yanı sıra alanın ekolojik sağlığına katkı sunduğu belirtildi.

        Açıklamada, Dünya Sulak Alanlar Günü'nün sulak alanların biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra bu alanlarla birlikte şekillenen kültürel miras ile geleneksel bilginin görünür kılınması açısından da önem taşıdığı ve Türkiye'deki sulak alanların, binlerce yıllık insan doğa etkileşiminin izlerini taşıyan yaşayan kültürel peyzajlar arasında yer aldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Dr. Hale Moral uyardı: "KOAH'ta en büyük risk sigara" Göğüs Hastalıkları Uz...
        Dr. Hale Moral uyardı: "KOAH'ta en büyük risk sigara" Göğüs Hastalıkları Uz...
        Anadolu Üniversitesi, üniversite ve bölüm fuarlarında öğrenci adaylarının y...
        Anadolu Üniversitesi, üniversite ve bölüm fuarlarında öğrenci adaylarının y...
        Eskişehir'in 2025 yılı eğitim karnesi açıklandı Kent genelinde mesleki eğit...
        Eskişehir'in 2025 yılı eğitim karnesi açıklandı Kent genelinde mesleki eğit...
        Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, gazetecilerle bir araya geldi
        Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, gazetecilerle bir araya geldi
        ESO Türk Sanat Müziği Korosu'ndan konser
        ESO Türk Sanat Müziği Korosu'ndan konser
        Vali Yılmaz, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi Huzurevi sakinleri, Vali...
        Vali Yılmaz, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi Huzurevi sakinleri, Vali...