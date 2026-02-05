Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen işçi yaralandı

        Eskişehir'de çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen işçi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşaat halindeki bir binada iskelede çalıştığı esnada dengesini kaybederek düşen işçi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:53
        Eskişehir'de çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen işçi yaralandı
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşaat halindeki bir binada iskelede çalıştığı esnada dengesini kaybederek düşen işçi, tedavi altına alındı.

        İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binanın birinci katındaki iskelede çalışan işçi A.Ç. (53) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.

        A.Ç'nin yaralandığı fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

