        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdikleri evden altın ve para çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:54 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:54
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde bir evden meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Ekipler, girdikleri evden çeyrek altın, gram altın ve 3 bin 500 lira çalan şüphelilerin Ç.B, D.A. ve G.K. olduğunu tespit etti.

        Şüphelilerden G.K. ve Ç.B. ekiplerce gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Bu arada 3 şüphelinin hırsızlık yaptıkları binaya geliş ve gidiş anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, şüphelilerin yolda yürürken yüzlerini gizlemeye çalıştıkları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

