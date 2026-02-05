Eskişehir'de evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdikleri evden altın ve para çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde bir evden meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.
Ekipler, girdikleri evden çeyrek altın, gram altın ve 3 bin 500 lira çalan şüphelilerin Ç.B, D.A. ve G.K. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerden G.K. ve Ç.B. ekiplerce gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Bu arada 3 şüphelinin hırsızlık yaptıkları binaya geliş ve gidiş anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, şüphelilerin yolda yürürken yüzlerini gizlemeye çalıştıkları yer alıyor.
