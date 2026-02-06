Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 20:06 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evden 4 altın, bir miktar nakit para ve bebek kamerası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


        Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının 70 suç kaydı bulunan Y.Y. olduğunu tespit etti.

        Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı

        Benzer Haberler

        AK Parti'den "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"
        AK Parti'den "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"
        Anadolu Üniversitesi'nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Anadolu Üniversitesi'nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Eskişehir Valisi Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezar...
        Eskişehir Valisi Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezar...
        Depremde 9 aylık torununu, kızını, oğlunu ve damadını kaybeden baba: "Torun...
        Depremde 9 aylık torununu, kızını, oğlunu ve damadını kaybeden baba: "Torun...
        Öğrenciler iftar menülerini kendileri belirleyecek
        Öğrenciler iftar menülerini kendileri belirleyecek
        Hayvancılıkta örnek işletmenin 'Hastalıktan Ari Sertifikası' yenilendi
        Hayvancılıkta örnek işletmenin 'Hastalıktan Ari Sertifikası' yenilendi