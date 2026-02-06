Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evden 4 altın, bir miktar nakit para ve bebek kamerası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.





Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının 70 suç kaydı bulunan Y.Y. olduğunu tespit etti.



Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



