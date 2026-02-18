Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. E.G. (36) idaresindeki 26 VK 866 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu 42'nci kilometresindeki Doğanca Kavşağı'nda Nurdoğdu Bıyık (77) idaresindeki 11 DC 433 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurdoğdu Bıyık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan aynı araçtaki M.K. (57) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.