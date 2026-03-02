Yapay zeka destekli "OkusFokus" öğrencilerin okuma becerisini analiz ediyor

HATİCE GAMZE GÜNGÖR - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Temur tarafından geliştirilen yapay zeka destekli okuma analizi platformu "OkusFokus", ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama becerilerini çok boyutlu olarak değerlendiriyor.



Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen, geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Teknogirişim Rozeti" verilen platform, okuma becerisini yalnızca hız ve doğruluk düzeyinde değil, ses, hece, kelime, akıcılık ve anlama katmanlarıyla ele alıyor.



Platformun geliştirme alanında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı'ndan Prof. Dr. Gökhan Öztürk, operasyon süreçlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Abdullah Kaldırım, ölçme ve değerlendirme alanında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Murat Doğan Şahin ile kreatif süreçlerde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı'ndan öğretim görevlisi Vedat Şeker yer aldı.



Öğrencilerin sesli okuma performansını analiz ederek metni yazıya dönüştüren "OkusFokus", hedef metinle karşılaştırma yaparak öğrencinin okuma sürecini etkileyen dilbilimsel değişkenleri belirliyor ve müdahale alanlarını somutlaştırıyor.



Platformda çoktan seçmeli, kısa cevaplı, sıralama, sınıflama ve açık uçlu sorular da yer alıyor.



Öğrencilerin anlama performansı, bilgiyi bulma, metni yorumlama ve değerlendirme başlıkları altında inceleniyor.



Analiz sonucunda öğrencinin hangi aşamada zorlandığı belirlenerek buna uygun pedagojik öneriler raporlanıyor.



- "Okuma, dersleri etkiliyor"



Prof. Dr. Temur, AA muhabirine, "OkusFokus"un öğretmenlerin günler sürebilecek analizlerini 5 ila 10 dakika içinde gerçekleştirebildiğini söyledi.



Okuma becerisinin tüm dersler için temel olduğunu belirten Temur, "Okuma öyle bir beceri ki sadece okumayı ya da dil derslerini değil, matematiği, fen bilgisini, sosyal bilgileri de ilgilendiren bir beceri. Bu beceride başarılı olan çocuklar hem akademik olarak diğer derslerde hem de sosyal hayatta başarılı olabiliyor." dedi.



Temur, platformun sahadaki ihtiyaçlardan doğduğunu ifade ederek, okullarda öğrencilerin okuma eksiklerinin sistematik biçimde belirlenmesine yönelik gereksinimin dijital bir çözümle karşılandığını kaydetti.



- 18 eğitim kampüsünde 8 binden fazla öğrenci aktif kullanıyor



"OkusFokus"un öğretmen ve okul yöneticilerine veri temelli karar alma imkanı sunduğunu vurgulayan Temur, "Öğretmenler, öğrencinin durumunu ayrıntılı biçimde görebiliyor. Okul yöneticileri de okul genelinde bir okuma politikası oluştururken veriye dayalı karar alabiliyor." diye konuştu.



Temur, platformun ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde iki temel modül üzerinden çalıştığını aktararak, sistemin hem okuma performansını hem de okuduğunu anlama becerisini analiz ettiğini söyledi.





Türk Patent ve Marka Kurumundaki marka tescil sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Temur, veri güvenliği konusunda mühendis ve hukuk danışmanlarıyla çalıştıklarını dile getirdi.



Temur, kurumsal satış modeliyle ilerlediklerini anlatarak, platformun Ankara, İstanbul, Konya, Sakarya, Eskişehir, Bursa, İzmir, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki 18 eğitim kampüsünde 8 binden fazla öğrenci tarafından aktif kullanıldığını sözlerine ekledi.

