Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Yapay zeka destekli "OkusFokus" öğrencilerin okuma becerisini analiz ediyor

        HATİCE GAMZE GÜNGÖR - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Temur tarafından geliştirilen yapay zeka destekli okuma analizi platformu "OkusFokus", ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama becerilerini çok boyutlu olarak değerlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka destekli "OkusFokus" öğrencilerin okuma becerisini analiz ediyor

        HATİCE GAMZE GÜNGÖR - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Temur tarafından geliştirilen yapay zeka destekli okuma analizi platformu "OkusFokus", ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama becerilerini çok boyutlu olarak değerlendiriyor.

        Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen, geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Teknogirişim Rozeti" verilen platform, okuma becerisini yalnızca hız ve doğruluk düzeyinde değil, ses, hece, kelime, akıcılık ve anlama katmanlarıyla ele alıyor.

        Platformun geliştirme alanında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı'ndan Prof. Dr. Gökhan Öztürk, operasyon süreçlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Abdullah Kaldırım, ölçme ve değerlendirme alanında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Murat Doğan Şahin ile kreatif süreçlerde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı'ndan öğretim görevlisi Vedat Şeker yer aldı.

        Öğrencilerin sesli okuma performansını analiz ederek metni yazıya dönüştüren "OkusFokus", hedef metinle karşılaştırma yaparak öğrencinin okuma sürecini etkileyen dilbilimsel değişkenleri belirliyor ve müdahale alanlarını somutlaştırıyor.

        Platformda çoktan seçmeli, kısa cevaplı, sıralama, sınıflama ve açık uçlu sorular da yer alıyor.

        Öğrencilerin anlama performansı, bilgiyi bulma, metni yorumlama ve değerlendirme başlıkları altında inceleniyor.

        Analiz sonucunda öğrencinin hangi aşamada zorlandığı belirlenerek buna uygun pedagojik öneriler raporlanıyor.

        - "Okuma, dersleri etkiliyor"

        Prof. Dr. Temur, AA muhabirine, "OkusFokus"un öğretmenlerin günler sürebilecek analizlerini 5 ila 10 dakika içinde gerçekleştirebildiğini söyledi.

        Okuma becerisinin tüm dersler için temel olduğunu belirten Temur, "Okuma öyle bir beceri ki sadece okumayı ya da dil derslerini değil, matematiği, fen bilgisini, sosyal bilgileri de ilgilendiren bir beceri. Bu beceride başarılı olan çocuklar hem akademik olarak diğer derslerde hem de sosyal hayatta başarılı olabiliyor." dedi.

        Temur, platformun sahadaki ihtiyaçlardan doğduğunu ifade ederek, okullarda öğrencilerin okuma eksiklerinin sistematik biçimde belirlenmesine yönelik gereksinimin dijital bir çözümle karşılandığını kaydetti.

        - 18 eğitim kampüsünde 8 binden fazla öğrenci aktif kullanıyor

        "OkusFokus"un öğretmen ve okul yöneticilerine veri temelli karar alma imkanı sunduğunu vurgulayan Temur, "Öğretmenler, öğrencinin durumunu ayrıntılı biçimde görebiliyor. Okul yöneticileri de okul genelinde bir okuma politikası oluştururken veriye dayalı karar alabiliyor." diye konuştu.

        Temur, platformun ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde iki temel modül üzerinden çalıştığını aktararak, sistemin hem okuma performansını hem de okuduğunu anlama becerisini analiz ettiğini söyledi.


        Türk Patent ve Marka Kurumundaki marka tescil sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Temur, veri güvenliği konusunda mühendis ve hukuk danışmanlarıyla çalıştıklarını dile getirdi.

        Temur, kurumsal satış modeliyle ilerlediklerini anlatarak, platformun Ankara, İstanbul, Konya, Sakarya, Eskişehir, Bursa, İzmir, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki 18 eğitim kampüsünde 8 binden fazla öğrenci tarafından aktif kullanıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Son 1 ay içerisinde 105 bin 717 araç ve sürücü denetlendi Trafik denetimler...
        Son 1 ay içerisinde 105 bin 717 araç ve sürücü denetlendi Trafik denetimler...
        Uyuşturucu operasyonlarında 246 şüpheliye işlem yapıldı
        Uyuşturucu operasyonlarında 246 şüpheliye işlem yapıldı
        Emlak sektöründe dijital denetim artıyor Kasım Karakaş: "Tapuda alıcı ve sa...
        Emlak sektöründe dijital denetim artıyor Kasım Karakaş: "Tapuda alıcı ve sa...
        Karaören köylüleri ve misafirleri iftar yemeğinde bir araya geldi
        Karaören köylüleri ve misafirleri iftar yemeğinde bir araya geldi
        Eskişehir'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
        Eskişehir'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
        Milletvekili Hatipoğlu, iftarda şehit ailesine misafir oldu
        Milletvekili Hatipoğlu, iftarda şehit ailesine misafir oldu