Eskişehir'de 3 ay önce eşini kaybeden yaşlı adam evinde ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 ay önce eşini kaybeden 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Dursun Baycan'ın komşuları, daireden kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu.
Adrese gelen ekipler, evde hareketsiz yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından ceset, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Baycan'ın 3 ay önce eşini kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
