        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

        Eskişehir'de 13 yaşındaki Zehra Üzüm'den 9 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:54
        Evinden 2 Mart'ta ayrılan Üzüm'e ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine başvuruda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler Üzüm'ün bulunması için çalışma başlattı.

        Kız çocuğunun kaybolduğu bölgeye yakın konumda oturan vatandaşların telefonuna bilgilendirme mesajı gönderildi.

        Ekipler, arama çalışmaları kapsamında tüm ihbarları da değerlendiriyor.

