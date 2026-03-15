Eskişehir'de minibüste çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda seyir halinde bulunan 26 AHP 987 plakalı minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Araç sahibinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülemeyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

