        Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        –Odunpazarı İlçesi'nde jandarma ekiplerince yapılan kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 12:26 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen 3 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

        Odunpazarı İlçesi’ndeki adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalar sonucu, 87 litre faturasız kaçak alkol, 28 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız sigara, 5 adet alkollü içki yapımında kullanılan malzeme, 3 adet geyik boynuzu ve 2 adet kaplumbağa kabuğu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

