        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti'li Albayrak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Albayrak, mesajında, Çanakkale ruhunun "Türkiye Yüzyılı" yürüyüşünde en büyük rehber olduğunu belirtti.

        Çanakkale'nin sadece bir askeri başarı değil bir milletin imanla ayağa kalktığı, hayasızca akınları durdurduğu sarsılmaz iradenin adı olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:


        "Çanakkale Geçilmez' nidasıyla tarihe kazınan bu şanlı destan, hürriyetinden asla ödün vermeyen aziz milletimizin en büyük varoluş belgesidir. Ecdadımızın omuz omuza vererek yazdığı bu kahramanlık destanı, bugün bizlere bağımsızlığımızın ne kadar ağır bedellerle kazanıldığını hatırlatmaktadır. Onlardan aldığımız güç ve ilhamla, vatanımızı her alanda daha ileriye taşımak için sarsılmaz bir kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz."

        Albayrak, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanının bekası, bayrağın hürriyeti ve mukaddesat uğruna canını ortaya koyan tüm kahraman şehitleri rahmet, minnet ve duayla yad ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

