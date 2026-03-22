Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 22 Mart Dünya Su Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, yaşamın kaynağı, doğanın dengesi ve insanlığın en temel ihtiyacı olan suyun korunması gereken en kutsal emanetlerden biri olduğunu belirtti.



Dünya Su Günü'nün, su gibi hayati bir kaynağın sınırsız olmadığını hatırlatmak ve suyun her bir damlasının değerini idrak etmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:





"Eskişehir, suyun medeniyetle buluştuğu, bereketin toprakla harmanlandığı müstesna bir şehirdir. Anadolu'nun can damarı olan Sakarya Nehri'nin doğduğu topraklarda yaşamanın bilinciyle suyumuzu korumak bizim için sadece bir çevre görevi değil aynı zamanda tarihsel bir sorumluluktur. Şehrimize hayat veren Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri'nin her bir damlası bu toprakların geleceğidir."



İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde "Bir damla da sen koru" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Suyumuzu bilinçli tüketmeyi bir yaşam kültürü haline getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki su varsa hayat vardır, su varsa gelecek vardır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı su kaynaklarımızı koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, 22 Mart Dünya Su Günü'nün sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için bir milat olmasını temenni ediyorum."

