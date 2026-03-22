Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 22 Mart Dünya Su Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 12:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılmaz, mesajında, yaşamın kaynağı, doğanın dengesi ve insanlığın en temel ihtiyacı olan suyun korunması gereken en kutsal emanetlerden biri olduğunu belirtti.

        Dünya Su Günü'nün, su gibi hayati bir kaynağın sınırsız olmadığını hatırlatmak ve suyun her bir damlasının değerini idrak etmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:


        "Eskişehir, suyun medeniyetle buluştuğu, bereketin toprakla harmanlandığı müstesna bir şehirdir. Anadolu'nun can damarı olan Sakarya Nehri'nin doğduğu topraklarda yaşamanın bilinciyle suyumuzu korumak bizim için sadece bir çevre görevi değil aynı zamanda tarihsel bir sorumluluktur. Şehrimize hayat veren Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri'nin her bir damlası bu toprakların geleceğidir."

        İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde "Bir damla da sen koru" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Suyumuzu bilinçli tüketmeyi bir yaşam kültürü haline getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki su varsa hayat vardır, su varsa gelecek vardır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı su kaynaklarımızı koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, 22 Mart Dünya Su Günü'nün sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için bir milat olmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

