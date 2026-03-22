Eskişehir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Orhangazi Mahallesi'ndeki bir markette a2 grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda M.N. (37) ve Y.T. (20) bıçakla yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

