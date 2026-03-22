        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Eskişehir'de bayramlaşma programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi son olaylar da dahil olmak üzere her zaman insanın ve insanlığın yanındaki pozisyonunu devam ettiriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 18:12 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Yalçın, dünyanın altüst olduğu, kimsenin eski güvende bulunmadığı bir dünyada yaşadıklarını söyledi.

        Birçok ülkenin sınırlarının ihlal edildiği, sivil insanlarının hedef haline getirildiği durumların yaşadığını belirten Yalçın, "Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Böylesi bayram zamanlarında böylesi zor şartlarda yaşamak durumunda kalan kardeşlerimize, Allah kolaylıklar ve sabırlar versin. Bizlere de onlara gerektiğinde elinizle, dilimizle, kalbimizle destek olabilmek için güç, kuvvet, kudret nasip etsin. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi son olaylar da dahil olmak üzere her zaman insanın ve insanlığın yanındaki pozisyonunu devam ettiriyor." diye konuştu.

        Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürümeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Nasıl, ramazan boyunca hep birlikte hareket ettik, duygularımızı paylaştıysak bayramda da ve bayramdan sonra da sahalara inmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim bildiğimiz birkaç hikayeden bir tanesi şudur, 'Durmak yok. Yola devam.' Bayramınız mübarek olsun. İnşallah, önümüzdeki dönemde de AK Parti teşkilatları olarak elimizden geldiğince başta Eskişehir olmak üzere her yerde ve her zeminde var olmaya devam edeceğiz." dedi.

        - "Bizim aramızdaki ilişki her şeyden önce kardeşlik hukukudur"

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise ramazan ayının durup düşünme, eksiklikleri fark etme ve kendilerini yeniden inşa etmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

        Ramazan ayının kendilerine bir hakikati yeniden ve güçlü bir şekilde hatırlattığını dile getiren Dönmez, "Bu dava her şeyden önce nefsi terbiye etme davası. Bizim en büyük sınavımız, imtihanımız dışarıda değil önce kendi iç dünyamızda. Bu bilinçle ifade etmek isterim ki teşkilatımızda kibre yer yok. Teşkilatta benlik yok, bu teşkilatta üstlük, astlık yok. Bizim aramızdaki ilişki her şeyden önce kardeşlik hukukudur." ifadelerini kullandı.

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise teşkilat olarak ramazan büyük bir gayret içinde geride bıraktıklarına dikkati çekti.

        Gürcan, ramazan boyunca Eskişehir'de bereketin olduğun dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Her gün kurulan sofralarda paylaşma vardı. Her gün binlerce kapı çalındı. Binlerce gönül kazanıldı. Gayretle büyüdü, samimiyetle karşılık buldu. Teşkilatımız güçlü bir organizasyon ortaya koydu. Şehrin dört bir yanında iftar sofraları kuruldu. İhtiyaç sahiplerine ulaşıldı. Gönüller kazanıldı. Bu süreçte en büyük yükü, teşkilat mensuplarımız aldı. Yemek dağıtan elleriniz aslında kardeşliği taşıdı. Kapıları çalan sizler aslında gönüllere seslendi. Bir lokma paylaşıldı, bir tebessümle çoğaldı. İşte bu ruh, bu davayı ayakta tutan ruhtur."

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da etraflarına baktıklarında bölgenin ateş çemberiyle kuşatılmış durumda olduğunu belirterek, "Türkiye bu fırtınalı denizde bir huzur ve güven adası gibi yükselmeye devam ediyor. Bu sarsılmaz istikrarın ve güvenin yarınlarımızın arkasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çelikten iradesi ve güçlü liderliği vardır."

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar coğrafyanın savaşların ve acıların pençesinde kıvrandığını, Türkiye'nin, güvenli bir liman, sarsılmaz bir kale gibi durduğunu vurguladı.

        AK Parti MKYK Yedek Üyesi Mürsel Çavdar'ın da konuşma yaptığı program, teşkilat mensuplarının bayramlaşmasının ardından yemek ikramıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Eskişehir'de evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Eskişehir'de okuyan Türk dünyası öğrencileri kahvaltıda buluştu
        Eskişehir'de okuyan Türk dünyası öğrencileri kahvaltıda buluştu
        Bayram yolculuğu az kalsın faciayla bitiyordu Hatalı dönüş yapan araca çarp...
        Bayram yolculuğu az kalsın faciayla bitiyordu Hatalı dönüş yapan araca çarp...
        Yeğeniyle birlikte bayram harçlığı toplayan küçük davulcu O davul çalarken,...
        Yeğeniyle birlikte bayram harçlığı toplayan küçük davulcu O davul çalarken,...
        Eskişehir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı