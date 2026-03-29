Eskişehir'de arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan çocuk öldü

Eskişehir’in İnönü ilçesinde arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti. İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde, Bünyamin Bozkurt (15), M.F.Y. (15), B.T. (15) ile A.D. (15) av tüfeğiyle oynamaya başladı. Ev sahibi M.F.Y'nin elinde bulunan tüfeğin kazara ateş alması sonucu Bünyamin Bozkurt vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından M.F.Y, B.T, A.D. ile M.F.Y'nin babası M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, M.F.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

