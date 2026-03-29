        Eskişehir'de arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan çocuk öldü

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 15:33 Güncelleme:
        İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde, Bünyamin Bozkurt (15), M.F.Y. (15), B.T. (15) ile A.D. (15) av tüfeğiyle oynamaya başladı.

        Ev sahibi M.F.Y'nin elinde bulunan tüfeğin kazara ateş alması sonucu Bünyamin Bozkurt vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayın ardından M.F.Y, B.T, A.D. ile M.F.Y'nin babası M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, M.F.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar

        Benzer Haberler

        Seyitgazi'de genel kurul heyecanı Başkan Emrah Sur, güven tazeledi
        Seyitgazi'de genel kurul heyecanı Başkan Emrah Sur, güven tazeledi
        Eskişehirli acil sağlık ekibi Türkiye kongresine damga vurdu Ankara'da düze...
        Eskişehirli acil sağlık ekibi Türkiye kongresine damga vurdu Ankara'da düze...
        Vali Erdinç Yılmaz'dan Eskişehirspor'a kritik Karşıyaka maçı öncesi destek...
        Vali Erdinç Yılmaz'dan Eskişehirspor'a kritik Karşıyaka maçı öncesi destek...
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kütüphane Haftası mesajı
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kütüphane Haftası mesajı
        Genç atletler pistte kozlarını paylaştı
        Genç atletler pistte kozlarını paylaştı
        Eskişehir Bilim Olimpiyatları Akademisi'nde eğitim meşalesi yandı 85 yetene...
        Eskişehir Bilim Olimpiyatları Akademisi'nde eğitim meşalesi yandı 85 yetene...