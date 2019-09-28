Damla Gönüllüleri’nden Anadolu Üniversitesi’ne ziyaret

İstanbul'da bir deprem daha!

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Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan “Damla Projesi” gönüllüleri Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

Rektörlük Salon 2009 toplantı salonunda Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy ile buluşan gönüllüler, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Anadolu Üniversitesi ile ortak çalışmalarda bulunmak istediklerini belirten gönüllüler, Prof. Dr. Günsoy ile olası iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda Damla Gönüllüleri, Prof. Dr. Güler Günsoy’a plaket takdim etti.

ESKİŞEHİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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