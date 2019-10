Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nden seramik atölyesi ve çini kursu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, seramik atölyesi ve çini kursu düzenliyor.

Katılımın ücretsiz olacağı etkinliklerin kayıtları 45 Ekim tarihlerinde, 14.0017.00 saatleri arasında Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Merkezden yapılan duyuruya göre seramik atölyesinin çalışmayanlar için düzenlenecek 1. grup eğitimleri, her perşembe saat 12.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Çalışanlar için düzenlenecek 2. grup eğitimler ise, her pazar saat 12.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Çini kursunun ise çalışmayanlara yönelik düzenlenen eğitimleri, her cuma 12.0017.00 saatleri arasında; çalışanlar için düzenlenen eğitimleri ise her cumartesi 12.0017.00 saatleri arasında yapılacak.

Adaylar, 1 adet fotoğraf ve 1 adet kimlik fotokopisi ile kayıt yaptırabilecek.

ESKİŞEHİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.