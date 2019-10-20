Personel turnuvasında Açıköğretim rahat kazandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Anadolu Üniversitesi ''35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvası'' kapsamında düzenlenen futbol müsabakalarının ilk haftasında Eğitim Fakültesi, Açıköğretim Fakültesine 31 mağlup oldu.

Çarşı A Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Eğitim Fakültesi iyi savunma yaparak Açıköğretim Fakültesinin ataklarını kesmeyi başarırken, ilerleyen dakikalarda Eğitim Fakültesinin direncini kırmayı başaran Açıköğretim Fakültesi geliştirdiği ataklar sonucunda ilk golünü buldu ve 10 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Eğitim Fakültesinin defansta yapmış olduğu top kayıplarını Açıköğretim Fakültesi iyi değerlendirdi, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 30 önde kapattı. İkinci yarıya daha iyi başlayan Eğitim Fakültesi, ataklarını gole çevirmeyi başaramadı. İki tarafın da birbirine üstünlük kuramadığı ikinci yarının son dakikalarında Eğitim Fakültesinin kaydettiği 1 gol maç skorunu belirledi. Karşılaşmanın kazananı 31 skorla Açıköğretim Fakültesi oldu.

ESKİŞEHİR 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:20

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.