Sınavsız ikinci üniversite kayıt süresi 22 Ekim’e uzatıldı

O ilde 186 yıl sonra yine bir ilk!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite kayıt tarihleri yoğun talep üzerine 22 Ekim Salı günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitenin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız ‘İkinci Üniversite’ imkânından yararlanmak isteyenler için süre uzatıldı. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezî açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitimöğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, ikinci üniversite fırsatından yararlanabilecekler. Kayıt yaptırmak isteyen adayların 22 Ekim Salı günü saat 17.00’ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. İkici Üniversite kapsamında başvuru yapanlar aynı gün 17:20’ye programla ilgili ödemelerini yapmaları gerekiyor.

ESKİŞEHİR 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:43

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