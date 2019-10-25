Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “Tad Portal Sistemi Dış Kurum Ve Kuruluş Kullanıcılarının Eğitimi” konulu toplantı düzenlendi.

Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıya İl Müdür Dr. Emine Sever'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı temsilcilerinin katıldı. Toplantıda; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tarımsal ve tarım dışı kullanım taleplerinin Tarım Arazilerini Değerlendirme Portalı (TAD Portal) üzerinden yapılacağı, müracaat girişlerinin yapılma aşamaları, sürecin işleyişi, müracaat girişleri yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarını içeren bilgiler verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Emine Sever, yaptığı açılış konuşmasında; “Bakanlığımızca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tarımsal ve tarım dışı amaçlı kullanım taleplerinin, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında Tarım Arazileri Değerlendirme Portalı (TAD Portal) sistemi üzerinden yapılması planlanmıştır. Bu sistem ile birlikte, tarımsal ve tarım dışı kullanıma ait bireysel ve kurumsal başvuruların kısa sürede sonuçlanması ve zamanın etkin kullanılması hedeflenmiştir. Bu eğitim toplantısı ile dış kurum ve kuruluş kullanıcılarının, tarımsal ve tarım dışı amaçlı kullanım taleplerine dair başvurularını nasıl yapacağı ve nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili süreç bilgilendirme amaçlanmıştır. İl Müdürlüğü olarak; Tarım Arazileri Değerlendirme Portalı (TAD Portal) Sistemi üzerinden başvuru yapacak olan tüm kurum ve kuruluşlara personellerimiz tarafından teknik destek sağlanacaktır” dedi

Toplantı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerinin vermiş olduğu eğitim ile uygulamalarda karşılaşılan sorunlar, öneriler ve çözüm yolları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinin ardından son buldu.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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