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(Özel) Bir gün uğraşıp tüm kış boyunca yiyorlar 300 kilo domatesten elde edilen 70 kilo salca 3 ...

İHA

(Özel) Bir gün uğraşıp tüm kış boyunca yiyorlar 300 kilo domatesten elde edilen 70 kilo salca 3 ailenin kışlık ihtiyacını karşılayacak Kadınlar yemeklerin vazgeçilmezi için saatlerini harcıyor Kışlık salça için köy kadınları el ele verdi Sarıcailyas Mahallesi halkından Aysel Aydoğan: “Çok zahmetli bir iş, ama bütün kış yiyoruz”

Eskişehir’de, kış ayları için yemeklerin olmazsa olmazları arasında olan salça, bir gün süren yoğun çalışmaların ardından hazırlıyor. Köy kadınları kış aylarında tüketilmek üzere üretilen salça için 300 kilo domatesten 70 kilo salça elde ediyor.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Sarıcailyas Mahallesindeki kadınlar, kışlık salça için kollarını sıvadı. Bir gün süren geleneksel salça mesaisine geceden başlayan kadınlar, 300 kilo domatesi kovalara doğrayıp, öğütme makinasından geçiriyor. Ardından odun ateşinde kaynatılan kazanların içine atılan domatesler burada kaynatılıyor. Burada bir süre pişen domatesler tekrar öğütme makinasından geçirilerek kaynatılıyor. 300 kilo domatesten yaklaşık 70 kilo salça elde etmeye çalışan kadınlar, kavanozlara koydukları salçaları tüm kış kullanacak.

“Bir gün uğraşıyoruz, bütün kış yiyoruz”
Yapılan hazırlıklar hakkında konuşan Sarıcailyas mahallesi halkından Aysel Aydoğan, “Domateslerimizi aldık. Kazan kurduk, ateş yaktık, yıkadık, doğradık şuan salça yapıyoruz. 300 kilo domates, 20 kilo biber aldık. Tam bilmiyorum ama 50 kavanoz salça çıkar diyorlar, deneyeceğiz bakalım. Kardeşimiz, gelinimizle yapıyoruz şuan, eşim de Eskişehir’de çalıştığı için akşam gelecek. Salça yaparken ilk önce domateslerimizi alıp getiriyoruz. Ardından yıkayıp bıçakla doğruyoruz. Sonra domates öğütme makinasından geçiriyoruz. Ardından kazana koyuyoruz kaynıyor, kaynadıktan sonra öğütme aletinden geçiriyoruz. Ondan sonra tekrar kaynatıyoruz. Çok zahmetli bir iş bu, sabaha kadar sürer sanırım. Ama bir gün uğraşıyoruz, bütün kış yiyoruz” ifadelerini kullandı.

“70 kilo salça 3 aileyi 3 ay boyunca idare eder”
Sarıcailyas Mahalle Muhtarı Salih Er, hazırlanan kışlık salçanın 3 aileyi idare edeceğine değinerek, “İlk önce domatesleri alıyoruz. Daha sonra bayanlarımız bu domatesleri doğruyorlar. Birkaç işlemden geçiyor. İlk önce doğruyorlar, daha sonra makinadan geçirip tekrar koyulana kadar kaynatıyorlar. Şuanda biz 300 kilo kaynatıyoruz. Tahminim, 70 kilo civarında salça almak. Bu 70 kilo salça 3 aileyi 3 ay boyunca idare eder. Salça dışında köy halkı olarak mercimek ekip satıyorlar. Arı balı yapanlarımız, nohut ekip satan üreticilerimiz var. Özellikle bayanlarımız bu işlere daha yatkın. Her yıl mercimek, nohut, arı balı satıyoruz ve bunu daha da arttırmak istiyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR

11 Kasım 2019 Pazartesi

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