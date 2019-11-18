Öğrenciler ve öğretmenleri yaya önceliğine dikkat çekti

Eskişehir'de ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, araç sürücüleri ve yayalar bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmiş ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile çeşitli projeler başlatılmıştı. Bu kapsamda, Şehit Halil Durmaz Ortaokulu, Şehit Barış Öztürk Ortaokulu, Şehit Yunus Baykal Ortaokulu, Plevne Özel İdare Ortaokulu ve Melahat Ünügür Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışma başlattı. Kuruculuğunu Türkçe Öğretmeni Meltem Bilgin Siyasal ile Fen Bilimleri Öğretmeni Özlem Coşkun’un yaptığı İşaretlerle Yolumu Buluyorum eTwinning Projesi kapsamında 'Yaya Önceliği' etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Bulvarı Sami Ramazanoğlu Camii mevkisindeki yaya geçidi üzerinde yaya önceliğini anlatan öğrenciler, şoförlere ve yayalara broşürler dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Programa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Balcı, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişikliği hatırlatarak, "Yaya Öncelikli Trafik Kanunu ile artık araç sürücülerinin, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak işaret veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayaya ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale gelmiştir. Bundan sonra yaya öncelikli trafik olacak. Bugün, biz de yaya öncelikli trafik konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerimizle beraberiz. Öğrencilerimizin bu projesine destek olmaya çalışıyoruz. Her şey çocuklarımızın geleceği için" diye konuştu.

Öte yandan etkinliğe; Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

ESKİŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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