Eskişehir Türk Ocağında “Türkülerin Dilinden” konseri

Millî Mücadele’nin 100.yıl faaliyetlerine devam eden Eskişehir Türk Ocağı, “Türkülerin Dilinden” başlıklı bir konser gerçekleştirildi. Düzenlenen konsere TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Adile Kurt Karatepe ve Şair Mehmet Ali Kalkan konuk oldu.

Yıllardır Türk Halk Müziği üzerinde çalışan Adile Kurt Karatepe, seslendiği şarkılarıyla programa katılanlara coşkulu bir gece yaşattı. Adile Kurt Karatepe Sivrioğlu Konağı’ndaki konserinde Türkiye’nin değişik yörelerinden derlediği Türküler yanında, geceye iştirak edenleri Kırım’a ve Kerkük’e de götürdü. Konukları hislendiren pırıl pırıl icralara Şef Muharrem Atabay ve saz heyeti ustaca eşlik ettiler. Öte yandan şair Mehmet Ali Kalkan da bu muhteşem Türkü ziyafetinin sunumu ve yönlendirmelerini yaparken güzel şiirleri ile geceye renk kattı.

Konsere başlamadan önce Türk Halk Müziğine olan ilgisini diye getiren Adile Kurt, ‘Türküler benim her an onlarla nefes aldığım yaşama biçimim, insani değerleri bütün insanlığa haykırışım” diye konuştu.

Eskişehir Türk Ocağı başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, türkülerin Türk milletinin tarih boyunca duygularını yüklediği bir arşiv niteliğinde olduğunu, aşkı, acıyı, ayrılığı, gurbeti, sılayı nasıl algılamamız gerektiğini fısıldadığını, Yemen'in feryadının, Çanakkale'nin çığlığının Türkülerde duyulduğunu dile getirdi.

Program sonunda konuklara şükran beratı ve hediyeler takdiminin ardından 9 yeni Türk Ocağı üyesine Adile Kurt, Hars heyeti Başkanı Prof. Rafet Aslantaş ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ile birlikte Türk Ocağı rozeti takma merasimi yapıldı.

ESKİŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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