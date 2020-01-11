(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi Güneşin doğuşunu çekmek isterken kurt fotoğrafı çekti

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için köye inen kurt, güneşin doğuşunu çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı.

Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Türkmen Tokat Mahallesi’ne sabah saatlerinde aç kalan bir kurt indi. Zorlu kış şartlarından dolayı yaşam alanının karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, güneşin doğuşunun fotoğrafını çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı. Bir anda kurdu karşısında gören vatandaş şoka uğradığını söyledi. Bölgede bir süre yiyecek arayan kurdun daha sonra yerleşim yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.