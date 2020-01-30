El emeği göz nuru sağlıklı oyuncak, ‘amigurumi’ Hobi olarak başladığı oyuncak sanatı gelir kapısı oldu Çocuklar zarar görmesin diye el yapımı oyuncakları özenle yapıyor

Eskişehir'de el ürünleri yaparak satan Fatma Sivri, hobi olarak başladığı örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak ürettiği oyuncak sanatı olan ‘Amigurumi’ sayesinde çocukların sağlığını olumsuz etkilemeyecek bebekler üretiyor.

Hanımeli sokağında el işi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan kurslar sayesinde hem sosyal olarak kendilerini geliştiriyor, hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Hobi olarak başladığı amigurumi oyuncak sanatını kazanç kapısı haline getiren Fatma Sivri, bu mesleğe başlama hikâyesini “Benim çocukluğumda annem el örgüsü olarak şişlerle bez bebek yapardı. O zaman alım gücümüz pek yoktu, ama çok mutluydum. Şu an bile o bebekler hala duruyor. Ben de bundan etkilenerek 'şimdiki çocuklar neden bu oyuncaklarla oynamasın, onların da çocuklarına anı olarak kalsın' diye düşünerek 4 yıl önce bu işe hobi olarak başladım. Kurslara gidiyordum, daha sonra yaptığım ürünler talep görmeye başlayınca satma girişiminde bulundum.” diye anlattı.



“Amigurumi oyuncaklarının en büyük özelliği çocuklara tehlike oluşturabilecek özelliğinin olmaması”

Fabrikasyon ürünlerde her ne kadar CE sertifikası bulunsa da bazı ailelerin buna güvenmediğine değinen Sivri, bu oyuncakların nasıl yapıldığını şu şekilde anlattı:

“Oyuncaklarda antibakteriyel organik ipler kullanıyorum. İpler, 30 derece yünlü programda sıkma yapmadan yıkandığı zaman ömürlük oluyor. Tamamen sağlıklı, ithal değil yerli ürünler kullanıyorum. Amigurumi oyuncaklarının en büyük özelliği organik iplerden örülmesi, fabrikasyon değil el yapımı olması, yıkanabilir olması, içine doldurulan elyafın bakteri üretmemesi, çocuklara tehlike oluşturabilecek özelliğinin olmaması. Mesela; çocukların boğazına kaçabilecek küçük ve sert paçalarının olmaması, parmaklarını sıkıştırabilecek deliklerinin olmaması en önemlisi de kanserojen madde içermemesidir.”

ESKİŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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