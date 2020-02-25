Doç. Dr. Özkara: “Tüketicilerin birçok kararını farkında olmadan alıyor” “Şiddet görmüş kadın görüntüleri, şiddet eğilimi olan bireyler için caydırıcı değil”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara, ‘Nöropazarlamayı’ anlattı. Özkara, tüketicilerin birçok kararını farkında olmadan aldığını belirterek, satın alma durumunda zihinde oluşan düzeneği anlamak için nöropazarlama çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara ‘Nöropazarlamayı’ anlattı. Neyi, neden satın aldığımızın yanıtının nöropazarlama tekniklerinde olduğunu ifade eden Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara nöropazarlamayı, nörobilimin tekniklerini pazarlama alanına uygulayan bilim dalı olarak tanımladı. Tüketicilerin birçok kararını farkında olmadan aldığını belirten Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara, iyi bir indirim sebebiyle veya bir ihtiyaç düşüncesi ile rasyonelleştirilerek yapılan alışverişlerin temelinde çeşitli pazarlama uyaranlarının ve sosyal normların yattığını belirterek, satın alma durumunda zihinde oluşan düzeneği anlamak için nöropazarlama çalışmalarının yapıldığını söyledi.



“Şiddet görmüş kadın görüntüleri, şiddet eğilimi olan bireyler için caydırıcı değil”

Nöropazarlamanın daha çok satış yapma amacıyla kullanılan bir teknik olarak görülmesinin yanlış olduğunu aktaran Özkara, işleyişe ilişkin tüm sürecin nöropazarlama sayesinde bütünüyle ortaya konulabildiğinden bahsetti. Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan pazarlama iletişimi tekniklerini de değerlendiren Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara, şiddet görmüş kadın görüntülerinin şiddet eğilimi olan bireyler için caydırıcı olmadığına, aksine onların zevk alacağı görüntüler olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca sosyal normlar nedeniyle şiddet eğilimli bireylerin tespitinin güç olduğunu ifade eden Özkara, nöropazarlama teknikleri ile bu kişilerin tespit edilebileceğine ve onlara hangi pazarlama iletişimi ile yaklaşılması gerektiğinin yine nöropazarlama teknikleri ile belirlenebileceğini dile getirdi.

Öte yandan ESOGÜ Bilişsel ve Davranışsal Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı (BİLDAM) bünyesinde yürütülen çalışmalardan da bahseden Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu laboratuvarda göz takip sistemleri, nefes alışveriş analizleri, termal kamera verileri gibi pek çok ölçümle insan davranışlarının anlaşılabildiğini belirtti. Sosyal bilimler alanında böyle kapsamlı bir laboratuvarın olmasının önemine dikkat çeken Özkara, geleceğin dünyasında insanı anlamanın yolunun bu çalışmalardan geçtiğini söyledi.

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