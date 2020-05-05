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Tepebaşı Belediyesi’nden bir “Çöp” açıklaması daha

İHA

Tepebaşı Belediyesi’nden bir “Çöp” açıklaması daha

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, bazı basın organlarında habere konu olan Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki çöplerin toplanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında habere konu olan, Korona virüs şüphelisi vatandaşların bulunduğu Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki çöplerin toplanması konusunda bir açıklama yaptı. Yetkililer kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yaptıkları açıklama, “İlçemiz Çamlıca Mahallesi Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki atıkların alınması için 29 Nisan 2020 tarihinde Saat 14.20’de telefonla gelen talep üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü saha kontrol ekibimiz Saat 15.00’te söz konusu yurda gitmiştir. Yapılan kontrollerde tıbbi atık poşetleri bulunduğu ayrıca siyah poşetler içinde çok miktarda kullanılmış çarşaf, kıyafet, maske, eldiven, kullanılmış kağıt bardaklar, kullanılmış tabldot yemek kapları, çok miktarda kullanılmış tuvalet kağıdı, çok sayıda rulo halinde kullanılmamış tuvalet kağıtları ve kağıt havlular olduğu tespit edilerek tutanak altına alınmıştır. Yurt müdürüne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından pandemi sonrası yayınlanan genelge nedeniyle yurttaki tüm atıkların tıbbi atık sınıfına girdiği ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yetkili firma tarafından alınması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi yetkililerine telefon edilerek bilgi verilmiştir. KYK’na bağlı Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki tıbbi atıkların 1 Mayıs 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı “Tıbbi Atık Toplama Yetkisi”ne sahip firma tarafından alınmıştır. Tıbbı atıkların alınmasının ardından 02 Mayıs 2020 tarihinde yurt çevresinde gerekli temizlik çalışması belediyemiz tarafından yapılmıştır. Kurumumuza, Yurt Müdürlüğü’ne ait herhangi bir yazı ulaşmamıştır. Söz konusu yurdun izolasyon süresinin sona erdiğine dair İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait yazı Belediyemiz Yazı İşleri’ne 04 Mayıs 2020 tarihinde ulaştırılmıştır. Çevre ve insan sağlığının risk edilmemesi için 2 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki evsel atıklar hiçbir aksaklık yaşanmayacak şekilde Tepebaşı Belediyesi tarafından toplamaktadır” ifadelerine yer verdi.

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