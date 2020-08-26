Vatandaş su kuyruğunda Kalabak suyu dağıtımdaki aksaklık vatandaşı isyan ettirdi Bir damacana su alabilmek için dağıtım merkezi önünde bekleyenler bir açıklama istiyor Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal: "Sorunun neden kaynaklandığı konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden açıklama bekliyoruz" Vatandaş isyan etti: “Milletin sağlığı ile oynuyorlar”

Eskişehir’in ünlü Kalabak suyunun kente dağıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar sebebi ile evlerinde susuz kalan vatandaşlar, dolum merkezinde kuyruğa girerken, sorunun neden kaynaklandığı yönünde bir açıklama yapılmaması tepki çekiyor.

Çok eski ve standart dışı damacanalarla su dağıtımı yapıldığı haberleri üzerine bir süre önce Sağlık Bakanlığı görevlilerinin denetim yaptığı belirtilen dolum merkezinde bugünlerde vatandaşlar su alabilmek için kuyruk oluşturuyor. Denetimlerde bazı eski damacanalara el konulduğunu, idari para cezası kesildiği yönündeki haberler konusunda bir açıklama yapılmazken, dağıtım sıkıntısının hemen bu haberlerin ardından ortaya çıkması dikkati çekiyor.

Kalabak suyu siparişlerinin zamanında yerine ulaştırılmaması ve kent merkezinde daha önce düzenli olarak yapılan dağıtımın akması, bu tada alışan halkı adeta isyan ettirdi. Bazı vatandaşlar sipariş verdikten 4 gün sonra ellerine su ulaştığını iddia ederken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin de konuya acilen çözüm bulması gerektiği ifade ediliyor. Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden ve sıraya giren vatandaşlar, buradan sularını temin etmeye çalışıyor. Aracı olan ve bu bölgeye gelen vatandaşlar su sorunları çözülürken, gelme imkanı olmayan vatandaşların ise ne yapacakları merek konusu oluyor.



"Bu sorunun miadı dolmuş damacanalardan mı kaynaklandığı konusunda açıklama bekliyoruz"

Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal, sorunun neden kaynaklandığı konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden açıklama beklediklerini ifade ederek, "Biz Tüketici Destekleme Derneği olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden bu sorunun miadı dolmuş damacanalardan mı kaynaklandığı konusunda açıklama bekliyoruz. Ayrıca Eskişehir’de Kalabak su sorununun ne zaman çözülecek bu konuda da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bilgi vermelidir. Eskişehirliler ısrarla Kalabak suyu içmekten vazgeçmiyor. Kalabak su içmek Eskişehir’in şanındandır. Israrla Kalabak su içmeye devam edecek Eskişehirliler. Bu sorun böyle devam ederse, zamanla Eskişehirlilerin talepleri daha da görünür hale gelecek" dedi.



“Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor?”

Su almaya gelen vatandaşlardan Muttalip Özdamare, “Kalabak suyu doldurmaya geldik. Suyumuz gelmiyor. Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor? Evinde oturuyorsun su yok. 1015 gündür böyle. Gelmeme gerekçesinin bidonların değişmesi diyorlar durum bu. Biz sucu değiliz biz de bilemiyoruz” diye konuştu



“Koskoca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bir su işine çözüm bulamıyor”

Kalabak su parekende satış noktasına su doldurmak için gelen başka bir vatandaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini söyleyerek, “Bir haftadır su yok zaten. Koskoca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bir su işine çözüm bulamıyor. Madem bu damacanaların değişmesi gerekiyor neden bu zamanı bekledi? Neden yaza, suyun az olduğu zamana denk getirdiler. Kışın yapsalardı madem” dedi.



“Milletin sağlığı ile oynuyorlar”

İnsanların sağlığı ile oynandığını ifade eden başka bir vatandaş ise “İki tane bidon, iki gündür kuyruk bekliyor apartmanda. Sucu gelecek diye. Son bidondu bu. Hanım başka yere boşalttı. Susuz kalmamak için buraya geldik. Daha önce de defalarca şikayet oldu. Bu bidonlar çok pis. Hele kaplarını eve sokacak bir durumu bile yoktu. Hele ki korona zamanında pislikten geçilmezdi bidonlar. Milletin sağlığı ile oynuyorlar. Sağlık Bakanlığının denetiminden beri durum böyle” şeklinde konuştu.

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