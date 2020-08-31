(Özel) İki park arasında meçhul mezarlık Yıllar önce taşınan mezarlığın ortasındaki bölümün neden kaldığı merak konusu Eskişehir’de parkların ortasında kalan bölüme cami isteği Şarhöyük Mahallesi Muhtarı Abdullah Tepekaya: “Bu mezarlık bakımsız, yerine cami yapılmasını istiyoruz”

Eskişehir’de uzun yıllar önce taşınan ve yerine park yapılan mezarlığın bir bölümü hala kaldırılmadı. Parkların arasında kalan mezarların neden hala taşınmadığı merak konusun olurken, Şarhöyük Mahalle Muhtarı Abdullah Tepekaya, bu alana söz verildiği gibi cami yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesinde bulunan tarihi mezarlık, yıllar önce kaldırılarak park alanına çevrildi. Fakat Büyük Park adını alan bölgenin tam ortasında bulunan bazı mezarlar, yerinden oynatılmadı. Uzun süredir bakımı yapılmayan ve akibetinin merak konusu olduğu mezarların neden kaldırılmadığı ise bilinmiyor. İki park arasında çocuklarında her gün oynamaya giderken gördüğü mezarlığın uzun yıllardır durması ise mahalle sakinlerini de tedirgin ediyor.

Şarhöyük Mahalle Muhtarı Abdullah Tepekaya, konu ile alakalı açıklamalarda bulunarak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in buraya bir cami yaptırmasını talep ediyor.



“Bu mezarlık bakımsız”

Mezarlığın bulunduğu alanın bakımsız olduğunu söyleyen Muhtar Tepekaya, cami yapılmasını istediklerini belirterek, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen hocamız, bu mezarları kaldırdı ve bize park yaptı. Fakat burası için biz imza topladık buraların kalkmasına dair. İki parça olarak mezarlığı kaldırdı, ama burası kaldı. Biz de ‘hocam buraya bir cami yap. 45 mahallenin bir camisi olsun’ dedik. O da bize, ‘tamam size söz veriyorum bir cami yaptıracağım’ dedi. Biz de bekliyoruz. Bu mezarlık bakımsız. Buradaki ağaçların budanması lazım, ağaçların temizlenmesi lazım. Hocamdan bir ricamız var. Buraya güzel bir cami yaptırsın” diye konuştu.



“Bir rivayete göre burası kalacakmış”

Mezarlığın neden kalkmadığı konusunu tam bilinmediğini ifade eden Muhtar Tepekaya, “Burada bir rivayete göre birilerinin annesi babası varmış. Başka bir rivayete göre burası kalacakmış. Cami yeri için bırakmış olabileceklerini düşünmüştük. Bir şeyler var ama ne olduğu belli değil. Biz sonradan geldik” dedi.

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