Küçük yarbay Sabri Mete şehit babasını asker amcalarıyla böyle uğurladı Eskişehirli Şehit Uzman Çavuş Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Uyar’ın eşi Pınar Uyar: “Bizde asker bitmez, oğlum da asker olacak”

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar (30) son yolculuğuna Eskişehir’de gözyaşları içinde uğurlandı.

Şehit Uyar’ın acı haberi dün Sivrihisar ilçesine bağlı İlören mahallesindeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan akrabalar ve yakınlar baba evine gelirken, mahalleye ise Türk bayrakları asıldı. Şehit Uzman Çavuş Uyar’ın naaşı bugün sabaha karşı Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı’na uçakla getirilerek tören düzenlendi. Ardından Sivrihisar Devlet Hastanesine getirilen Uzman Çavuş Uyar’ın naaşı buradan alınarak, helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Yarbay üniforması giyen şehidin oğlu Sabri Mete, babasını annesinin kucağında karşıladı. Oğullarını askerlerin kollarında karşılayan baba Sabri Uyar ile anne Hatice Uyar, oğullarını evin önünden cenaze namazına uğurladı. Burada helallik alınma sırasında Şehit Uyar’ın eşi Pınar Uyar, oğlunu havaya kaldırarak, dik durması ve eşine böyle veda etmesi herkesi duygulandırdı. Cenaze namazı öncesinde Oğlunun naaşına sarılan anne ise, “Sen şehit olmak istiyordun. Oldun oğlum” demesi yürekleri dağladı. Eşinin naaşının başına gelen Pınar Uyar ise, yanındaki oğlunu göstererek, ‘Bizde asker bitmez. Ağabeyi kardeşi de asker oğlu da asker olacak” dedi.

Şehit olan kardeşi gibi Uzman Çavuş olan Beytullah Uyar ile sözleşmeli er olan kardeş Özgür Uyar da şehit naaşının başında dakikalarca bekledi. Ardından öğle namazına müteakip İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından tabut mezarlığa kadar omuzlarda götürüldü. Bu sırada eşi Pınar Uyar ve oğlu önünde yürüdü. Sonrasında şehit Uyar'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Şehidin naaşı, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da katıldı.

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