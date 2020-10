Çocuklar sevgiyle yetişiyor

Fas, Lübnan, Cezayir ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentin iki noktasında hizmet veren Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri de eğitim faaliyetlerine koronavirüs tedbirleri eşliğinde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, iki ayrı noktada çocukların gelişimi için uzmanlar eşliğinde hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri eşliğinde faaliyet gösteren merkezler, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde, çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkezler; çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor.Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ve Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nde toplam 5 sınıfta olmak üzere 3657 ay arası 34 çocuk, tam gün şeklinde eğitim alıyor.

“Hem çocuklarımız hem de aileler çok mutlu”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı’nda çocukların geleceği için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Fatih Mahallesi’nde yapımı devam eden Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ile birlikte sayıları üçe çıkacak olan merkezler hakkında konuşan Başkan Ataç, “2018’de açtığımız Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nin ardından; aynı yıl içinde ikinci merkezimizi Aşağısöğütönü Mahallesi’nde bulunan Yaşam Köyü’nde açmıştık. Alanında uzman okul öncesi öğretmeni arkadaşlarımızın görev aldığı merkezlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun biçimde ve koronavirüs önlemleri eşliğinde eğitim veriyor. Merkezlerimiz, Eskişehirliler tarafından kısa sürede çok sevildi; hem çocuklarımız hem de ailelerimiz oldukça mutlu. Ben de çocuklarımıza ne kadar değer verdiğimi, her fırsatta dile getiriyorum. Onlar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapacağız. Şimdi de Fatih Mahallemize sayın Canan Şeker’in katkıları ile yeni bir kreş kazandıracağız, inşaat çalışmaları sorunsuz şekilde devam ediyor. İlgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, çocuklarımıza iyi bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

Koronavirüs önlemleri aksatılmıyor

Koronavirüsten dolayı yeni döneme kısıtlı kontenjan ile başlayan merkezlerde, giriş ve çıkışlarda çocukların ateş ölçümleri yapılıyor ve merkeze aileler de dahil olmak üzere çocuklar ve eğitmenler haricinde kimse alınmıyor. Öte yandan merkez çalışanları ile eğitmenler dönem boyunca her sabah kıyafetlerini değiştirerek işbaşı yapıyor. Binalar ise her akşam boşaltıldıktan sonra ilaçlanarak dezenfekte ediliyor ve ardından havalandırılarak ertesi güne hazır hale getiriliyor. Ayrıca bina içerisindeki tüm katlarda dezenfektan noktaları da oluşturulmuş durumda.

