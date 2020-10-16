(Özel) Anne kedi ölen yavrusunun başından dakikalarca ayrılmadı

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Eskişehir'de, yavrusuna araba çarpan anne kedi dakikalarca ölen yavrusunun başından ayrılmadı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Martı Sokakta yaşandı. Akşamüstü sıralarında, sokak üzerinden geçen bir araç yoldan geçen bir yavru kediye çarptı. Kaza sonrası ölen yavru kedi vatandaşlar tarafından yol kenarına bırakıldı.

'Anne kedi dakikalarca yavrusunun yanında bekledi'

Yavrusunu yol kenarında hareketsiz şekilde gören anne kedi, usulca yanına yaklaşarak koklamaya başladı. Dakikalarca yavrusunun başından ayrılmayan anne kedinin yürek burkan görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

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