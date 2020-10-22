'Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi' ödüle layık görüldü

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin, 35 belediyenin 102 proje ile başvurduğu 'Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda, ödüller sahiplerini buldu. Programda Tepebaşı Belediyesi'nin 'Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi' projesi ile sosyal sorumluluk kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek ve paylaşılmasını sağlamak amacı ile düzenlenen 11. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödülleri, sahiplerine törenle verildi. Ödül töreni, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin İzmir'de Suat Taner Sanat Merkezi meclis toplantısının ardından yapıldı. Törene Tepebaşı Belediyesi adına Meclis Üyesi Nazan Erşahin katıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile üye belediyelerin başkan ve yöneticilerinin bulunduğu toplantının ardından Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödül törenine geçildi. Tepebaşı Belediyesi de törende, büyükşehir ilçe belediyeleri arasında “Sosyal Sorumluluk” kategori ödülünü aldı. Tepebaşı Belediyesi’nin ödülünü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erşahin’e takdim etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri TreptowKöpenick Belediyesi iş birliğinde Aralık 2018’de hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, öncelikli olarak gençlerin ve toplumun her kesiminin, iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi üzerine çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

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