Soygun dehşetini yaşayan Zehra Sarar: Ölmediğimize şükrediyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soygun dehşetini yaşayan Zehra Sarar: Ölmediğimize şükrediyoruz

DHA

Soygun dehşetini yaşayan Zehra Sarar: Ölmediğimize şükrediyoruz


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)SARAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65), kendilerini bağladıktan sonra döven ardından da evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'a (33) verilen 27'şer yıllık hapis cezasına itiraz etti. Zehra Sarar, cezanın yetersiz olduğunu ve ölmedikleri için şükrettiklerini belirterek, "Kadın yukarı çıktı, nokta atışı kasanın dolabını, anahtarın olduğu çekmeceyi açtı. Ama eşim dediği sevgilisini gözlerinden tanıdım. Tanıdığımı söyleseydim ya da belli etseydim sonuç daha kötü olabilirdi. Ölmediğimize şükrediyoruz" dedi.
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde geçen yıl mayıs ayında yaşanan soygunun sanıkları Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov, yargılandıkları Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce nitelikli yağma suçundan 14´er yıl, mala zarar verme suçundan 1´er yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 12´şer yıl olmak üzere toplamda 27´şer yıl hapse mahkum edildi. Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından Sarar çifti, cezayı yeterli bulmadıkları için avukatları aracılığıyla itirazda bulundu.
ZEHRA SARAR DHA'YA KONUŞTU
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar´ın eşi Zehra Sarar, yaşadıkları dehşeti tüm detaylarıyla Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Ölümden döndükleri için şükrettiklerini ancak sanıklara verilen cezanın yeterli olmadığını ifade eden Zehra Sarar, "Ben çok az buldum verilen bu cezayı. 27 yıl benim için, 27 yıl Cemalettin bey için ayrı ayrı vermeleri lazım. Birisi Cemalettin beyi bağladı, cebinden parasını aldı. Birisi benim, elimi ayağımı bağladı, kasamı soydu, evdeki değerli eşyalarımı aldı. Kadın yukarı çıktı, zaten o kasanın anahtarının yerini biliyor. Nokta atışı ile gitti. Doğru kasaya anahtarıyla gidip içindekilerin hepsini boşalttı. Ben, doğrusu çok az buldum cezayı. Bu açıdan  üzgünüm" dedi.
'ÇOK ORGANİZE OLMUŞLAR'
Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un yanı sıra firarda olan diğer sanıkların büyük bir şebekenin üyesi olduğunu anlatan Sarar, "Organize bir iş zaten. Çok organize olmuşlar. Buraya onlar 3 ay devamlı gidip gelmişler tespit için. Nasıl gireriz, nasıl yaparız, nerede yaparız? Evimizde çalışan kızı, buraya kapıya kadar da takip etmişler. Zaten Moldovalı hizmetçi Lulia, yanımıza bu iş için gelmiş. Bunlar 5 ülkede de bu işleri yapan büyük bir suç şebekesiymiş.  İşte yeri tespit etti, bir ay çalıştı ve bize hiçbir şey söylemeden gitti. Bu arada her şeyin yerini öğrenmiş, hatta bizim kapımızın anahtarı onun elinde. Kapıyı, gayet güzel açıp girmişler. Suç ortakları kimse onları da bulup çaldıkları malları da geri getirmelerini istiyorum. Çünkü manevi değeri çok yüksek olan eşyalarım vardı benim. Örneğin Süleyman Demirel'in saati vardı, adımıza imzalı. Bunun gibi manevi değeri yüksek olan eşyalar" şeklinde konuştu.
'O GECE YAŞADIKLARIMIZI UNUTAMIYORUM'
Yaşadıkları dehşet gecesini halen unutmadığını ifade eden Zehra Sarar, eşiyle birlikte kollarını koli bandıyla saran sanıkların evdeki kasadan ziynet eşyalarının yanı sıra paraları alıp kaçtığını söyledi. Çekmeceden bulduğu makasla bandı keserek kurtulduklarını belirten Sarar, o anları şöyle anlattı:
"Olayın korkusunu atlatamadım. Psikolojim bozuldu. Salona gidiyorum, 'mesela namaza duruyorum  sanki ayak sesleri, pıtırtılar, karaltılar  geliyormuş' gibi hissediyorum. Bakın şu anda bile tüylerim diken diken oldu. Her an tabii ki, her an düşünüyorum. Hala böyle birisi geliyormuş, birisi gelip bir yerden çıkacakmış gibi. Ben herhalde `bu evde oturamam´ dedim ama benim psikolojim kuvvetli demek ki. 'Atlattım' diyorum ama bilinç altında her an canlanıyor. Şurada lambalar yanınca bile karşıma birisi çıkıverecek, birisi geliverecek gibi hissediyorum. O gün yukarıya beni de çıkarttılar, Cemalettin beyin cebinden paraları aldılar. Koli bandı ile ikimizi birbirimize bantlayıp odayı üzerimizden kilitleyip gittiler. Zaten onların gittiklerini hissettiğim an arkadan bağladıkları elimi zorla çıkartıp çekmeceden makası aldım. Cemalettin beyi ve kendimi bantlardan kurtarıp yatak odasındaki telefonla güvenliği aradım. Bize, `evinizde çalışan birisinden şüpheleniyor musunuz?´ diye sordular. Hiç kimseden şüphelenmediğimi söyledim. Aklıma gelmedi. Emniyetten aradılar, `Lulia diye birisi sizde çalıştı mı?´ diye sordular, çalıştı dedim. İşte ondan sonra takip edildi ve bulundu. Ben hatırlayıp söyleyemedim ama sağ olsun emniyet çok güzel çalıştı, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kırmızı bülten çıkarttı. Interpol aracılığı ile yakalandılar ve getirildiler."
'ŞİDDETİN İZLERİ YÜZÜMDE DURUYOR'
Zehra Sarar, evlerinde eski hizmetçisi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kendilerine uyguladığı şiddetin izlerini yüzünde taşıdığını söyledi. Soygun gecesinin ardından evlerindeki güvenlik sistemi, kamera ve personeli değiştirdiklerini anlatan Sarar, "Eşyaların yerini kadın biliyordu, adam bilmiyordu.  Bize 'eşim' diye tanıttığı sevgilisini gözlerinden tanıdık. O sırada 'tanıdığımı' söyleseydim ya da belli etseydim sonuç daha kötü olabilirdi. Yani ne yapalım, bu da yaşanacakmış. Ölmediğimize şükrediyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötü bir şey. Hiç kimseye yaşatmasın Allah. Darbedildikten sonra uzun bir süre ağzımı açamadım, kulağım yırtıldı zannettim. Yanaklarım, dudaklarım şişti. Hala çenemde beze var, sertleşti.  O günden sonra her yere güvenlik butonları koyduk. Bir şey olduğunda bunlara basıp tüm güvenliği, buraya yönlendirebiliyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2020-12-23 09:39:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir´de sokak kısıtlamalarıyla test ve vaka sayısı düştü
YEREL HABERLER Eskişehir´de sokak kısıtlamalarıyla test ve vaka ...
Türk yükseköğretim tarihinin en geniş katılımlı online sınavları tamamlandı 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Türk yükseköğretim tarihinin en geniş katılımlı ...
Anadolu Üniversitesi genç müzisyenlerin yanında
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi genç müzisyenlerin yanında
Kısıtlamada define arayan 6 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Kısıtlamada define arayan 6 kişiye suçüstü
ESO'da tedarik zinciri finansman projesi protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ESO'da tedarik zinciri finansman projesi protokolü ...
Rektör Erdal: “Şehrimiz ve ülkemiz adına gurur verici”
YEREL HABERLER Rektör Erdal: “Şehrimiz ve ülkemiz adına gurur ...
Tepebaşı'nda çocuklar 'Youtube’da buluşuyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda çocuklar 'Youtube’da buluşuyor
Polisin yakaladığı 6 hırsızlık zanlısından 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin yakaladığı 6 hırsızlık zanlısından 4'ü ...
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sokak hayvanlarını ...
Kaçak kazı yapan 6 kişi jandarmaya yakalandı Şahıslara, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 19 bin 80 TL idari para cezası da uygulandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 6 kişi jandarmaya ...
Jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor Şüphe üzerine durdurulan araçta 50 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor Şüphe ...
Çatören barajı çevresinde başka bir sorun da çevre kirliliği Muhtar Karaca'nın isyanı “Manzara güzel diye kirletmek mi gerekiyor?”
YEREL HABERLER Çatören barajı çevresinde başka bir sorun da çevre ...
Akran zorbalığı depresyona yol açıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Eyüboğlu; "Okul çağındaki çocuklarda dünya genelinde yüzde 20’nin üzerinde olduğu saptanan akran zorbalığı beraberinde önemli riskleri getirmektedir"
YEREL HABERLER Akran zorbalığı depresyona yol açıyor ESOGÜ Tıp ...
Kameradaki bakır kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Kameradaki bakır kablo hırsızlığı şüphelileri ...
Eskişehir'de iki ayrı silahlı kavga, 2 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de iki ayrı silahlı kavga, 2 yaralı
‘Sarıkamış Şehitleri’ için hatim duası yapıldı
YEREL HABERLER ‘Sarıkamış Şehitleri’ için hatim duası yapıldı
Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ın, ‘Atam Öyünde’ adlı 11’nci kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ın, ‘Atam Öyünde’ adlı ...
Unutulmaya yüz tutan saç modeli: “Alaburus” Yıllar önce okul çağındaki çocuklara yapılan alaburus saç kesimi bazı nostalji sevenler tarafından hala ilgi görüyor Merakını gidermek için alaburus tıraşını deneyen 16 yaşındaki Yiğit Dönertaş; “Babam ve dedemin anlattıklarından merak edip yaptırdım”
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutan saç modeli: “Alaburus” Yıllar ...
Mahalle sakinleri nöbetçi doktor istiyor Seyitgazi ilçe nüfusunun yarısı nöbetçi sağlıkçı bekliyor 7 bin mahalle sakini doktor bulmak için ilçe merkezine gitmek zorunda kalıyor Kırka Mahallesi Muhtarı Fayık Büyükkaraca: “112 sağlık hizmeti var, fakat onlar acil vaka ve olaylara bakıyor” "Kırka’nın en önemli sorunu bu, eğer çözüm bulunursa çok minnettar oluruz"
YEREL HABERLER Mahalle sakinleri nöbetçi doktor istiyor Seyitgazi ...
Eskişehir'de sulara bırakılan akvaryum balıkları tehlike saçıyor / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eskişehir'de sulara bırakılan akvaryum balıkları ...
Eskişehir'de sulara bırakılan akvaryum balıkları tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de sulara bırakılan akvaryum balıkları ...
Kurumlar arası iletişim ve iş birliği güçleniyor
YEREL HABERLER Kurumlar arası iletişim ve iş birliği güçleniyor
83 acil toplanma alanına tabela yerleştirildi
YEREL HABERLER 83 acil toplanma alanına tabela yerleştirildi
Komşuların 'semaver dumanı' kavgası
YEREL HABERLER Komşuların 'semaver dumanı' kavgası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X