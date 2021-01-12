Öğrenciler kanatlı hayvan yetiştiriciliği işine girip şirket kurdu Şirket kuran İnönü’lü öğrenciler Başkan Bozkurt’u ziyaret etti

Eskişehir İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçede kanatlı hayvan çeşitliliğini sağlamak amacı ile şirket kurdu. Öğrenciler bu kapsamda İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Girişimcilik Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde ‘Gençcizz’ kapsamında Civciv şirketi kuran öğrenciler İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti. Makine Teknolojileri Öğretmeni Talat Aksu ile birlikte Başkan Bozkurt’u ziyaret eden Abdullah Eren Türk, Mehmet Toptaş, Melih Toptaş, Oğuz Köroğlu ve Gökhan Teke, Civciv adını verdikleri şirket ile başta kar elde etmek ve ilçede kanatlı hayvan çeşitliliğini sağlamak olduğunu belirttiler.

Başkan Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, proje ve çalışmalarında başarılar diledi.

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