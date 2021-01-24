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Eskişehir'de Uğur Mumcu'nun otomobili sergileniyor

DHA

Eskişehir'de Uğur Mumcu'nun otomobili sergileniyor


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırıyla katledilmesinin 28´nci yıl dönümünde anılıyor.  Patlamanın ardından hurdaya dönen otomobili, Eskişehir´de 5 yıldır Türkiye´nin farklı illerinden getirilen mermer parçalarından oluşturulan özel bir kaidenin üzerine yapılan cam faunusta sergileniyor.24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önünde otomobiline konulan bombayla öldürülen Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Uğur Mumcu, ölümünün 28´nci yılında anılıyor. Patlamanın ardından hurdaya dönen 06 YR 245 plakalı otomobili ise 5 yıldır Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'nda mermer kaide üzerinde yaptırılan özel cam faunusta sergileniyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı gazeteci Can Hacıoğlu, otomobilin dava kapsamında 20 yıl kadar Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü deposunda tutulduğunu söyledi. Hacıoğlu, yasal sürenin tamamlanmasının ardından otomobil enkazının, ailesine teslimi sırasında Mumcu ailesinden talepte bulunduklarını belirtti. Uğur Mumcu´nun otomobilinin Eskişehir´e getirilme sürecini Can Hacıoğlu, "Bu, Ankara´dan Eskişehir'e gelip dolaştığı otomobiliydi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi´nde ders verirdi. Otomobilin, Eskişehirli gazeteciler ile Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak pek çok anısı var" dedi.EMNİYETİN GARAJINDAN ESKİŞEHİR´E GETİRDİKUğur Mumcu´nun şehit olmasından 2013 yılına kadar otomobilin Ankara Emniyet Müdürlüğü´nün garajında olduğunu ve 20 yıllık süre dolunca aileye teslim edilmesi gerektiğini hatırlatan Hacıoğlu, "Olayı takip ettik. Yasal olarak otomobilin, aileye teslim edileceği süreç başladığında, Emniyet yetkilileri `1-2 ay içinde otomobil size teslim edilecek´ diye bildirdi. Bunu duyunca hem İzmir Gazeteciler Cemiyeti hem de Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi olarak otomobilin bize verilmesini talep ettik. Bu otomobilin bir parka konulabileceğini düşündük. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e bizzat gittim, `Biz Eskişehir olarak otomobile talibiz. Yardımcı olur musunuz?´ dedim. O da `Çok iyi olur. Zaten İletişim Bilimleri Fakültesi'ne derse geliyordu´ dedi ve Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu Hanımı aradı. Güldal Mumcu da İzmir yerine Eskişehir'i tercih etti. Biz de bir kamyonla 20 yıl sonra, 2013 yılında otomobili, buraya getirdik. Otomobil geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin bir garajına koyduk. Bu arada yerel seçimler oldu. Kentpark'ta Uğur Mumcu adına çok daha önce yapılmış bir anıt vardı, onun önüne konulacaktı. Sonra `Uğur Mumcu Parkı´ fikri oluştu. Otomobil, parkın düzenlenip bitmesine kadar depoda durdu. 5 yıldır da burada" diye ifade etti.DEĞİŞİK İLLERDEN ÇIKAN MERMERLER KULLANILDIÇağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Can Hacıoğlu, en başta iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere kente gelen ziyaretçilerin, mutlaka parkı ve enkaz otomobili gördüğünü söyledi. Otomobilin kaidesini oluşturan farklı mermer parçalarının, Türkiye´nin farklı şehirlerinden getirildiğini belirten Hacıoğlu, "Özel bir tasarım yapıldı. Türkiye'de mermer çıkan bütün illerden çıkan değişik mermerler getirtilip buraya konuldu. Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen´in özel ilgilendiği otomobilin üzerinde `Vurulduk ey halkım unutma bizi´ yazılı kaide için Karabük, Elazığ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Muğla, Bursa, Bilecik ve Aydın´dan getirilen mermerler kullanıldı. Faunus ise kırılmaz camdan. Bu camlar açılmıyor, sadece yetkililer, içerisine girebiliyor. Camlar, ışığı yansıtmıyor ve her açıdan otomobil rahatça görülebiliyor" diyor. Hacıoğlu, "Silahı sadece kalemi olan bir gazetecinin; gerçekleri yazdığında ya da bir takım terör örgütlerini araştırdığında başına neler geldiğini herkes görüyor. Uğur Mumcu'nun özellikle kitapları ile yazıları tekrar okunmalı; tarihe tanıklık etmesi, unutulmaması ve dersler çıkartılması için. Otomobili, ailesinin de isteğine uygun Ankara Emniyet Müdürlüğü deposundan alındığı gibi sergiliyoruz. Uğur Mumcu ölmedi manevi hatırası, Eskişehir'de yaşıyor" diye konuştu.
Uğur Mumcu´nun ölüm yıldönümü sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ellerinde karanfilleri ile gelen ziyaretçi akınına uğradı. Karanfiller kaideye bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-01-24 14:33:08

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