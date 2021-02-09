Eski milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Böbrek yetmezliği sebebi ile vefat eden Doğru Yol Partisi (DYP) eski Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım, ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Sadri Yıldırım, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yılmaz’ın cenazesi ikindi namazına mutabık Odunpazarı ilçesinde bulunan Alâeddin Camii’den kaldırılarak defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

Cenazeye, Yıldırım’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Avukat Zihni Çalışkan ve mensubu olduğu partililer katıldı.

2 Mayıs 1999 1 Ekim 2002 tarihleri arasında DYP Eskişehir Milletvekili olarak görev alan Mehmet Sadri Yıldırım, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 1939 yılında doğdu. Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapan eski milletvekili, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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