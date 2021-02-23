Mermerciler Başkan Ataç’a güveniyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdülkadir Sönmez ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette mermerciler, Tepebaşı Belediyesi tarafından BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesini Başkan Ataç’tan dinlerken, kendisine güvendiklerini ifade etti.



“Ahmet Başkanımız her zaman esnafımızın yanında”

Görüşme hakkında bir değerlendirmede bulunan Sönmez, mermerciler olarak Başkan Ataç’a güvendiklerini ifade ederken, “Başkanımızla birlikte BAKSAN Sanayi Sitesi’ndeki mermercilerin durumunu değerlendirdik, kendisi mermercilere elinden gelen yardımı yapacağını belirtti. Bizler de BAKSAN’ın yenileme projesinde elimizden geleni yapacağız, desteğimizi göstereceğiz. Güzel bir proje, başkanımızın hayalleri var. Bizlere esnafımızı ayırmadan, herkesin hakkını koruyarak bir dönüşüm yapılacağını anlattı. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel şeyler olacak. Atık meselesinde de bir toplantı yaparak konuyu çözeceğiz. Bunun da sözünü aldık. Ahmet Başkanımız her zaman esnafımızın yanında, gerekeni yapacağına inanıyoruz, Misafirperverliği için de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Kazanan Eskişehir olacak”

Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesi ile kazananın Eskişehir olacağını ifade etti. Başkan Ataç, “Hazırladığımız proje ile BAKSAN’daki hak sahiplerinin haklarını korurken daha da iyi bir noktaya taşıyacağız. Ayrıca Eskişehir için son derece önemli bir alanın, kentimize yakışır bir hale getirilmesi için gayret ediyoruz. Esnaflarımız da bu konuda bizimle son derece sağduyulu şekilde iletişime geçiyor. Projemiz başarılı ve oradaki hak sahiplerinin, esnafların yararına. Hal böyle olunca dinleyen herkes de olumlu yaklaşıyor. Karşılıklı diyalog ve ortak akıl yolu ile BAKSAN için en iyisini yapacağız. Bu işin sonunda kazanan sadece hak sahipleri değil, aynı zamanda Eskişehir olacak. Eskişehir Mermerciler Derneği’ne ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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