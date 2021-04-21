Sünnet için doğru adres 'üroloji'dir Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Gül: "Sünneti doğumdan sonra ilk bir ayda önerilmiyor, sünnet için 2 ay ile 12 ay arası uygundur"

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Gül, yeni doğan sünnetinin ilk bir ayda önerilmediğini ifade ederek, “Lokal Anestezi ile sünnet için 2 ay ile 12 ay arasıdır" dedi.

1 yıldan sonraki sünnetlerde çocuğun psikolojisinin daha olumsuz etkilenebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Gül, “6 ay öncesi çocuklarda travma oluşmaz çünkü ilk 6 aya ilişkin hiçbir şey hatırlamazlar. Çocuğun ilk 6 ayda sinir sistemi tam gelişmediği için ağrı duyma ihtimali daha azdır, anne sütü aldığı için de iyileşme süreci daha hızlıdır.

"Sünnet sırasında çocuk ağrı duymaz"

Sünnetin ağrılı bir işlem olmadığını belirten Op. Dr. Gül, “Ancak sünnet yapılırken, lokal anestezi sonrasında ilk 1 dakikada anestezi için verilen ilacın yakma gibi bir ağrı hissettirmesi durumu vardır, bunun dışında sünnet sırasında çocuk ağrı duymaz, anestezik krem yalnızca cildi uyuşturur, bunun yanı sıra sünnet öncesi mutlaka lokal anestezi yapılır” şeklinde konuştu.

Sünneti kim yapmalı

“Sünnet nasıl yapılmalı ve kimler yapmalı” sorularına da yanıt veren Op. Dr. Gül, “Penisin anatomisi ve şeklini bilen, bu konuda uzman bir bölüm vardır; o da ürolojidir, böbrek taşı, sünnet, üreme organları ürolojinin işidir, sünnetin ilk adresi ürolojidir, ikinci adres ise; Çocuk Cerrahisidir" dedi.

Sünnette; cerrahın deneyiminin çok önemli olduğunu belirten Gül, “Hekim ne kadar deneyimliyse o kadar başarılı bir sünnet gerçekleşir. Sünnette az dikiş atılması daha doğrudur, 4 dikiş yeterlidir. Bu nedenle ilk aşamada iyi ve deneyimli uzman bir ürolog tercih edilmesi gereklidir” diye konuştu.

Sünnet sonrasında ne yapılmalı?

Sünnet sonrasında ailenin doktorun talimatlarına harfiyen uyması gerektiğine dikkat çeken Gül, şunları kaydetti: “Çocuklara sünnetten sonra bandaj sarmak doğru değildir, çünkü bandaj ile kanama olmaz belki ama o bandaj çıkartılırken çocuk çok ağrı çeker. Sünnet sonrasında pipinin üstüne bir pet bardak yerleştirilir, çocuğa ağrı kesici şurup veya fitil verilir. En çok ağrı duyulan süre sünnetten sonraki 68 saattir. Belirtilen saatlerde ağrı kesiciler fitiller verilmeli, kaka iyi temizlenmeli, penise bulaştırılmamalıdır. Sünnetten sonra pipi normal hale gelene kadar penisi temizledikten sonra penisin uç kısmını geriye doğru çekip bırakmak gerekir, böylece sünnet derisinin yapışmaması sağlanır. Sünnetten 2 gün sonra banyo yaptırılabilir, 2 haftada ise tam iyileşme gerçekleşir.”

Hangi durumlarda sünnet yapılmaz

Çocuğun ateşi varsa veya pipisinde enfeksiyon varsa kesinlikle sünnet yapılmayacağını ifade eden Gül, “Çocuğun önce tedavisi, sonra sünneti yapılır” diye konuştu.

Hatalı sünnetin ikinci bir müdahale ile düzeltilebileceğini aktaran Gül, ikinci müdahalenin daha az ağrılı ve kolay bir işlem olduğunu söyledi. Sünnet olmayan çocuklarda sünnet derisinin yapışıklığına bağlı olarak daralmadan ötürü idrar yolu enfeksiyonları, böbrek kanallarında tıkanıklığa bağlı daralmalar olabileceğine dikkat çeken İsmail Gül, sünnetin çocuk sağlığı için gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

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