Eskişehirspor-Bursaspor maçının ardından



Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)TFF 1'nci Lig'in 33'ncü haftasında Eskişehirspor, kendi evinde Bursaspor'a 5-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

SÖĞÜT: ÜZGÜNÜZ

Eskişehirspor Teknik sorumlusu Yasin Söğüt, maça iyi başlamalarına rağmen bunu sürdüremediklerini söyledi. Girdikleri pozisyonları değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını ifade eden Söğüt, "Maçın ilk yarısına çok iyi başladık. Tempolu ve ön alanda basarak oynadık. Bunun sonucunda birçok pozisyon ürettik. Girmiş olduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik, maçın sonundaki skor oluşmayacak olursa da bizim lehimize olacaktı. İkinci yarı tam tersi bir oyun oldu. Biz kötü oynamaya başlarken rakip iyi oymaya başladı. Arka arkaya yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü. Sezon başlından beri yaşadığımız bir sıkıntı oldu erken yediğimiz goller. Ligin ikinci yarısında daha çok yaşadık. Bizi hep zor duruma soktu ve maçtan kopardı. Bugün de bunu yaşadık. Üzgünüz, mağlubiyetten dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

TAN: HEDEFSİZ KALAN İKİ GÜZİDE TAKIMIN KARŞILAŞMASI OLDU

Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan ise iki kulübünde ligde hedefleri olmadığını söyledi. Genç oyuncular fırsat verdikleri maçta skordan ve oyundan memnun olduğunu anlatan Tan, şunları söyledi:

"İki tane güzide kulübün, önemli bir müsabakasıydı. İki kulüpte hedefsizdi, o yüzden 13.30'da oynandı. Fakat her 2 kulübünde Türk futboluna kattıkları, milli takıma yetiştirdikleri oyuncular olsun, Avrupa kupalarında, ligdeki mücadeleleri olsun. Kazandıkları şampiyonlar yada kupalar olsun, 2 tane güzide kulübün karşılıklı müsabakasıydı. Bizim hedefimiz play-off idi. Fakat bunu 2 hafta önce yitirmiştik. O yüzden hedefsiz kaldık, rakibimizde ligden düştü. Bu ligde kalmak için uğraş verdiler. Onlarda ligden düştükleri için onların da bir hedefi yoktu. Maça iyi başlayan taraf Eskişehirspor kulübüydü. Bizim maç konsantrasyonumuz, isteğimiz başlangıçta çok kötüydü. Bunun da bedelini 6'ncı dakikada golü kalemizde ödedik. 15'nci dakikadaki golü bulana kadar rakibimizin 2-3 tane daha net pozisyonu vardı. Bunları sonuçlandıramadılar, 15'nci dakikada biz beraberliği yakaladık. Sonrasında oyunu dengeledik, devrenin bitimine kadar yine iki tarafta pozisyonlar üretti. İkinci yarı oyuncularımıza uyarılarda bulunduk. Bunun da karşılığını maça iyi bir başlangıç yaparak aldık, 50'nci dakikaya kadar hemen 2 gol atarak maçı 3-1'e getirdik. Rakibimizin direncini kırdık. O dakikadan sonra rakibimizin oyun gücü düştü, oyununda kontrolü tamamen bize geçti. Sonrasında bulduğumuz 2 golle maçı da 5-1 kazandık."

"MUTLUYUZ, UMUTLUYUZ"

Genç oyuncuları gösterdiği performansın kendisini mutlu ettiğini belirten Tan, "Bizim için önemli olan bu maçta ilk defa şans verdiğimiz oyuncular oldu. Vefa'nın dönüşü oldu. Vefa 6 ay sonra çapraz bağı ameliyatından sonra ilk defa bu maçta aramıza döndü. Bu bizim için mutluluk verici bir durumdu. 2004 doğumlu Talha Yakın kaleye geçti. İlk defa oda profesyonel anlamda Bursaspor'da formayı giydi. 2005 doğumlu 16 yaşındaki Hamza Baran Arıkan da ilk defa Bursaspor formasını giydi. Bugünde bu şekilde 3-4 Bursaspor formasını ilk defa verdiğimiz oyuncular oldu. Bu anlamda hem 5-1 skor ve hem de genç oyuncularımıza verdiğimiz fırsattan dolayı mutluyuz, umutluyuz. Artık bundan sonra yarından itibaren ligin son haftasında Keçiören ile evimizde oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-05-01 16:19:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.