“Kız Kardeşim Projesi” üyeleri buluştu Kadın üreticileri mentorlarıyla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kız Kardeşim Projesi” üyeleri buluştu Kadın üreticileri mentorlarıyla bir araya geldi

İHA

“Kız Kardeşim Projesi” üyeleri buluştu Kadın üreticileri mentorlarıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği iş birliğinde yürütülen “Kız Kardeşim Projesi” kapsamında Eskişehir’e görevlendirilen mentor ile ilk toplantı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün katılımıyla İl Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıda Tepebaşı, Mihalgazi, Sarıcakaya, Sivrihisar, Kaymaz, Eskişehir Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları ve Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği üyeleri olmak üzere toplam 14 kadın girişimciyle ticari faaliyetlerinde nasıl güçlenebilecekleri, satışpazarlama alanlarında rekabet yeteneklerini nasıl artırabilecekleri konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda kooperatif ve dernek üyeleri ürettikleri ürünleri tanıtarak üretim ve pazarlama aşamalarında yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Proje dâhilinde Eskişehir’e mentor olarak atanan Serdar Giresunlu, kadın üreticileriyle tek tek tanışarak ürünlerini inceledi. Aldığı bilgilendirme sonrasında kadın üreticilerin gayet güzel yol almış olduklarını belirterek Eskişehir'de “Kız Kardeşim Projesi” çalışmaları ile ilgili ilerlemenin daha kolay gerçekleşebileceğini ifade etti.
İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş de kadın üreticilere bakanlığın vermiş olduğu desteklerle ilgili bilgi vererek, bakanlık olarak her zaman kadın üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.
Düzenli aralıklarla bundan sonraki süreçte de devam edecek toplantıların ilki kadın üreticilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyumcu esnafında yüzler gülmeye başladı
YEREL HABERLER Kuyumcu esnafında yüzler gülmeye başladı
Bıçakçı esnafı yoğunluğun çözümünü numaralandırmada buldu
YEREL HABERLER Bıçakçı esnafı yoğunluğun çözümünü numaralandırmada ...
Minberlerden ''bayram trafiği'' uyarısı
YEREL HABERLER Minberlerden ''bayram trafiği'' uyarısı
Yüksek aşılanma oranı rehavet getirdi
YEREL HABERLER Yüksek aşılanma oranı rehavet getirdi
Porsuk çayında tedirgin eden görüntüler Eskişehir'in ilçe ve mahallerinden geçen Porsuk Çayı kurudu
YEREL HABERLER Porsuk çayında tedirgin eden görüntüler Eskişehir'in ...
Camilerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Camilerde bayram temizliği
OEDAŞ Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER OEDAŞ Kurban Bayramına hazır
ESOGÜ ile Eskişehir Barosu arasında işbirliği
YEREL HABERLER ESOGÜ ile Eskişehir Barosu arasında işbirliği
Ayakkabıcılarda bayram yoğunluğu İşler gibi geçen yıla göre ayakkabı fiyatları da arttı
YEREL HABERLER Ayakkabıcılarda bayram yoğunluğu İşler gibi geçen ...
Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor
Başkan Kurt’tan Temizlik İşleri personeline teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kurt’tan Temizlik İşleri personeline teşekkür ...
Açık havuz kent halkını yüzme ile buluşturuyor
YEREL HABERLER Açık havuz kent halkını yüzme ile buluşturuyor
Bayramlık tatlı siparişine talep çok az
YEREL HABERLER Bayramlık tatlı siparişine talep çok az
Erken rezervasyon yapanlar yaşadı Uyarıları dinlemeyenler erken rezervasyon fırsatlarını kaçırdı Bayram tatiline bir hafta kala otel rezervasyonları doldu Turizmci Salih Er: “Bayram tatili pandeminin yaralarını saracak” “Erken rezervasyonun önemini yine gördük” “Akdeniz Bölgesi ve kültür turlarına ilgi yoğun” “Hazırlıksız tesisler personel sıkıntısı çekiyor”
YEREL HABERLER Erken rezervasyon yapanlar yaşadı Uyarıları ...
(ÖZEL) Kurbanlıklarda 'Gebe hayvan' uyarısı Gebe kurbanlık almamak için veteriner kontrolü şart Eskişehir - Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Neslin devamı için dişi hayvanları keserken dikkat edilmeli” “Dışarıdan bakarak hayvanın gebe olduğunu anlamak mümkün değil” ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Çetinkaya: "Gebe hayvanın kurban olarak satışa sunulması dinen mekruh görülmüştür"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kurbanlıklarda 'Gebe hayvan' uyarısı Gebe ...
Eskişehir’de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği
YEREL HABERLER Eskişehir’de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği
Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
15 Temmuz İnönü’de de anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz İnönü’de de anıldı
Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar
YEREL HABERLER Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza ...
Eskişehir’de çıkan ot yangını panik oluşturdu
YEREL HABERLER Eskişehir’de çıkan ot yangını panik oluşturdu
Başarıları ile gururlandırdılar Eskişehir Oryantiring Takımı, 3 kupa ve 10 madalya ile Türkiye Şampiyonasında tarih yazdı
YEREL HABERLER Başarıları ile gururlandırdılar Eskişehir Oryantiring ...
Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlileri düzenlendi
YEREL HABERLER Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Kurban etinin yanında en güzeli 'Acı biber turşusu' Turşucular bayram mesaisini yoğun geçiriyor
YEREL HABERLER Kurban etinin yanında en güzeli 'Acı biber ...
15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için ...