Taksiciyi gasp eden şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de bir taksi şoförünü bıçak zoruyla 450 lirasını gasp ederek kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi´nde şüpheli A.A., ticari taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek 450 lirasını gasp etti. Taksi şoförünün başvurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.A.´yı Esentepe Mahallesi´nde kovalamaca sonucu üzerinde bıçakla yakalayıp gözaltına altı. Yapılan incelemede A.A.´nın 6 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-
2021-07-19 19:05:29
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