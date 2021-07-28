Odunpazarı'nda Sokak Basketbolu Turnuvası başlıyor

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi Spor Meclisi’nin düzenlediği 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası 67 Ağustos 2021 tarihinde Gökmeydan Spor Kampüsü’nde gerçekleşecek.
1011, 1213 ve 1415 yaş kategorilerinde yapılacak olan 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular, 4 Ağustos 2021 Çarşamba Günü sona erecek. 6 Ağustos 2021 Cuma Günü saat 17:00’de başlayacak olan Sokak Basketbolu Turnuvası, 7 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. 15 dakikalık maçlar şeklinde oynanacak turnuva, eleme şeklinde olacak.
Odunpazarı Kent Konseyi binasından veya odunpazarikentkonseyi@gmail.com mail adresinden yapılabilecek başvurularda, takım adı, 3+1 yedek oyuncu isimleri ve telefon bilgilerinin bildirmesi gerektiği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.