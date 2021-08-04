Orman yakınındaki ot yangını kısa sürede söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yakınındaki ot yangını kısa sürede söndürüldü

İHA

Orman yakınındaki ot yangını kısa sürede söndürüldü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan ormanlık arazinin yakınında başlayan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı mahallesindeki ormanlık arazinin yakınında henüz belirlenemeyen nedenden ötürü ot yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık arazinin yakınında bulunan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Alevlere erken müdahale eden görevliler, yakında bulunan ormana sıçramamasının da önüne geçti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarladaki anız yangını, ormana ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Tarladaki anız yangını, ormana ulaşmadan söndürüldü
Seyitgazi'de muhtarlarla tarım konulu toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Seyitgazi'de muhtarlarla tarım konulu toplantı ...
Eskişehir’de konuşlanan helikopter Isparta’daki yangına müdahale için havalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de konuşlanan helikopter Isparta’daki ...
Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir´de konuşlandırıldı
YEREL HABERLER Orman yangınları için kiralanan helikopter ...
ESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin gözdesi
YEREL HABERLER ESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin ...
Odunpazarı ile sokak hayvanları güvence altında
YEREL HABERLER Odunpazarı ile sokak hayvanları güvence altında
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ilçeleri gezdi
YEREL HABERLER Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ...
Yaz okulunda minikler karate öğreniyor
YEREL HABERLER Yaz okulunda minikler karate öğreniyor
Fatih Mahallesi yangınlar için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Fatih Mahallesi yangınlar için tek yürek oldu
Ot süpürgelere ilgi azaldı
YEREL HABERLER Ot süpürgelere ilgi azaldı
Kene yapışmasının önüne birkaç önlemle geçilebilir Veteriner hekim Mustafa Sayın: “Kenelerle en iyi mücadele yöntemi tavuklar”
YEREL HABERLER Kene yapışmasının önüne birkaç önlemle ...
Çocuklar ve arılar “Bal Yapan Çocuklarımız” etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar ve arılar “Bal Yapan Çocuklarımız” ...
Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı projesi hayata ...
İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını ...
Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor
YEREL HABERLER Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor
Yangın tüpü satışları arttı Yangın söndürme sistemleri işiyle uğraşan Ömer Gökboğa: “İnsanlar ormandaki yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istiyor”
YEREL HABERLER Yangın tüpü satışları arttı Yangın söndürme ...
Kolonya ve dezenfektan satışları azaldı Eskişehir’de kolonya işiyle uğraşan Murat Doruk: “İnsanlar rehavete kapıldığı için satışlar ciddi anlamda düşmüş durumda”
YEREL HABERLER Kolonya ve dezenfektan satışları azaldı Eskişehir’de ...
Azeri genç kız hayata yeniden adım attı. Trafik kazasından sonra felç kalan 17 yaşındaki genç kız Fizyomer'de hayata tutundu Trafik kazasında felç olan Nazrin Aliyeva: "Tedavimde motivasyonun önemli olduğunu düşünüyorum" Fizyomer Terapia Kurucusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir: "Felç durumundaydı, ellerini kullanmaya başladı ve dik oturabiliyor"
YEREL HABERLER Azeri genç kız hayata yeniden adım attı. Trafik ...
Muhtar ve mahallelinin çabası küçük Sudenaz’ı kurtarmaya yetmedi
YEREL HABERLER Muhtar ve mahallelinin çabası küçük Sudenaz’ı ...
ESO kalifiye elaman yetiştirmek için kolları sıvadı Mesleki eğitimi fabrika ortamında gerçekleştirecek proje: ESO Akademi Başkan Celalettin Kesikbaş istihdam garantili ESO Akademi’yi tanıttı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Eğitimi alan öğrencilerimiz hayata iki sıfır önde başlayacak” “Almanya’daki merkezler model alındı” “15 milyon TL yatırımla Türkiye’nin en modern tesisi haline geldi”
YEREL HABERLER ESO kalifiye elaman yetiştirmek için kolları ...
Başkan Küpeli 2’inci KOBİ-OSB’deki sanayiciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Küpeli 2’inci KOBİ-OSB’deki sanayiciler ile ...
Eskişehir'de üniversitelerden çevrim içi okul tanıtımı
YEREL HABERLER Eskişehir'de üniversitelerden çevrim içi okul ...
İnönü’de tarımsal faaliyetlerin kazasız geçmesi için kurban kesildi
YEREL HABERLER İnönü’de tarımsal faaliyetlerin kazasız geçmesi için ...
Prof. Dr. Uğur Bilge'nin 'Dünya Emzirme Hastası' mesajı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uğur Bilge'nin 'Dünya Emzirme Hastası' ...