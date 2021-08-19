Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de kavga ettiği M.Ç. tarafından tabancayla elinden vurulan İ.B., yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde 71 Evler Mahallesi Heykeltıraş Sokak'ta meydana geldi. M.Ç. ile İ. B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ç., üzerinde taşıdığı tabancayla İ.B.'yi elinden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-08-19 15:02:36
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