İnönü'nün o bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı

Eskişehir İnönü İlçesi Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2’nci etabındaki sıcak asfalt yol yapım çalışmalarında sona gelindi.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından birinci etabı 2020’de tamamlanan Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun ikinci etabı olan Seranit Seramik Fabrikası önünden Kütahya karayoluna bağlanan 2 bin metrelik bağlantı yolundaki sona yaklaşılan sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgili personelden bilgi aldı. İlçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren İnönü Belediyesi, Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2. etabındaki sıcak asfalt yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını duyurdu.

İlçe sakinleri ise yolun ikinci etabındaki sıcak asfalt yol yapım çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Bozkurt ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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