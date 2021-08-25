Osmangazi EDAŞ’tan iş güvenliği için teknoloji Görüntülü Teyit Sistemi ile saha çalışanları ana kontrol merkezinden izleniyor

Osmangazi EDAŞ, uygulamaya geçirdiği Görüntülü Teyit Sistemi ile sahada görev alan çalışanlarını ana kontrol merkezinden izleyebiliyor.

Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (OEDAŞ) çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sıfır kaza hedefine ulaşabilmek için tüm saha operasyonlarını kapsayacak şekilde Görüntülü Teyit Sistemi kullanılıyor. Bu sistem sayesinde saha kontrol merkezinden elektrik dağıtım saha operasyonlarına, alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatları saha operasyonlarından yüksekte yapılacak saha operasyonlarına kadar dikkat ve tehlike barındıran görevlerde iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde uzaktan canlı olarak teyit kontrolü kolaylıkla sağlanabiliyor. OEDAŞ saha ekibinin Görüntülü Teyit Sistemi aracılığıyla ana kontrol merkezi ile iletişim kurması ile başlayan süreçte tüm ekipmanlar merkezden kontrol edilebiliyor ve faaliyet süresince de görüntülü görüşme devam ediyor. Sistem sayesinde kayıt altına alınan görüşmeler ise OEDAŞ çalışanlarının eğitiminde kullanılıyor.

“Hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile tüm iş kazalarını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz”

Osmangazi EDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, Görüntülü Teyit Sistemi sayesinde bir denetim mekanizmasını daha hayata geçirdiklerini ve telefon sinyali bulunmayan noktalarda bile saha ekiplerinin merkez ile bağlantı kurabildiğini belirterek, “Hizmet verdiğimiz illerin elektrik dağıtım hizmetini karşılamanın yanı sıra, teknoloji yatırımlarımıza paralel olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Çünkü çalışanlarımızın güvenliği en önemli önceliğimiz. Görüntülü Teyit Sistemi sayesinde iş güvenliği kontrol mekanizmamızı, teknolojinin imkanlarını kullanarak bir adım öteye taşıdık. Görüntülü Teyit Sistemi sayesinde saha faaliyetleri kapsamında oluşan dikkat gerektiren tehlikeli durumlar azalırken, iş kazalarında yaşanan can kaybının da önüne geçilmiş oldu. Örneğin bu sistem sayesinde, 2020 yılında yaşanan iş kazalarının bir önceki yıla göre yüzde 44 azaldığı görüldü. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile tüm iş kazalarını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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