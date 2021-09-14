Saddam'ın ordusundaki subayın kızından günlerdir haber alınamıyor (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saddam'ın ordusundaki subayın kızından günlerdir haber alınamıyor (2)

DHA

Saddam'ın ordusundaki subayın kızından günlerdir haber alınamıyor (2)


KAYIP GENÇ KIZIN BABASI KONUŞTU 
Eskişehir´de 12 gündür kayıp olan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'nın (20) bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan babası Ali Challab Al-Abbood, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi. Irak´tan güvenlik bir ülke olmadığı için Eskişehir´e yerleştiklerini ifade eden baba Ali Challab Al-Abbood, "Biz Irak´tan güvenlik için çıktık. Orası güvenli bir yer değildi. Eskişehir´e geldik ama başımıza bu olay geldi. Beni terörist yüzümden vurdu, yaralandım. Bunun için olaylar yaşanmaması için 5 senedir Eskişehir´de kalıyoruz. İlk kez böyle bir olay başımıza geldi. En güvenli şehir diye Eskişehir´e geldik. Eğer kızımın yerini bilen varsa, lütfen yardım etsin. Gören varsa bize ya da polis merkezine bilgi verin. Hayatından endişe ediyorum. Biz güçlü olmaya çalışıyoruz. Ama enerjimiz tükeniyor. Kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.
KIZ KARDEŞİ TABAREK: HİÇ BİR YERDE BULAMIYORUZ
Kayıp olan Sally Ali Challab Al-Abbood'nın kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood (19) da ablasının hayatından endişe ettiklerini söyledi. Ablasını çevrede yaptıkları aramalarda bulamayınca ailesiyle birlikte polise kayıp başvurusunda bulunduklarını anlatan Tabarek Ali Challab Al-Abbood, "Biz aile olarak Irak veya Suriye uyruklu Muhammed M.´den şüpheleniyoruz. Hatta evine gidip baktık. Hiçbir şey bulamadık. Sadece ev çok düzenliydi o dikkatimizi çekti. Biz sadece ablamı bulmak istiyoruz. Yaşıyorsa ya da hayatını kaybetmişse bilmek istiyoruz. Polis kamera inceliyor, çok yoruldular, halen arıyorlar. Biz Eskişehir´de olabileceğini düşünüyoruz. Kimlik ve pasaportları evde başka bir şehre gitmiş olabileceğini düşünmüyoruz. Sanki yer yarıldı ve onu yuttu. Ondan haber alamıyoruz" dedi.
POLİS ÖZEL EKİP KURDU
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 12 gündür kayıp olan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için özel bir ekip kurdu. Güvenlik kameralarının yanı sıra genç kızın sosyal medya hesapları da incelemeye alındı. Genç kızın arkadaşları ve çevresindeki bir çok kişinin ifadesi alınırken, Iraklı ailenin şüphelendiği Irak veya Suriye uyruklu Muhammed M. de 2 kez ifade verdi. Iraklı Sally´nin nerede olduğunu bilmediğini öne süren Muhammed M.´nin "O gün bana geldi ve birkaç saat sonra evden çıktı. Sonra kendisiyle görüşmedim, nereye gittiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-09-14 16:40:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESO üyelerinden yanan ormanların yeşermesi için destek
YEREL HABERLER ESO üyelerinden yanan ormanların yeşermesi için ...
Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları devam ediyor
Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı
Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü
YEREL HABERLER Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini ...
Konut satışında azalma
YEREL HABERLER Konut satışında azalma
Yunus Emre’nin Türk Tasavvuf Edebiyatı’na katkısını ve felsefesi
YEREL HABERLER Yunus Emre’nin Türk Tasavvuf Edebiyatı’na katkısını ...
ARİNKOM TTO’dan Anadolu Üniversitesi’ne bir başarı daha
YEREL HABERLER ARİNKOM TTO’dan Anadolu Üniversitesi’ne bir başarı ...
(ÖZEL) Eskişehir’de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor TCDD Enveriye İstasyonu ve Behiç Erkin Hatıra Ormanı içerisinde arama çalışmalarına AFAD, AKUT, Büyük Ayı, DAK ve çeşitli arama kurtarma grupları katıldı DAK Başkan Yardımcısı Ümit Avcı: “Son zamanlarda Eskişehir’de Alzheimer hastası vatandaşlarımızın kaybolduğu bilgileri geliyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Eskişehir’de kaybolan yaşlı adamı arama ...
TEI çalışanları köy okulunda
YEREL HABERLER TEI çalışanları köy okulunda
Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden çifte başarı
YEREL HABERLER Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden çifte ...
Hırsızlık firarisi otelde yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık firarisi otelde yakalandı
Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı
Hamilelik döneminde koronavirüse yakalanan anneye doğum günü hediyesi Hastalığı atlatan genç anne 21 gün sonra ilk kez kızı İpek’i görmenin mutluluğuyla gözyaşlarına boğuldu İpek bebeğin doğumundan itibaren takibini yapan Yeni Doğan Uzmanı Doktor Egemen Yıldırım; "Covid negatif çıkan bebeğimizin genel durumu daha iyi gözüküyor, solunum sıkıntısı geriledi"
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde koronavirüse yakalanan anneye ...
Seyitgazi'de çıkan yangında 5 dönüm tarım arazisi küle döndü
YEREL HABERLER Seyitgazi'de çıkan yangında 5 dönüm tarım arazisi ...
Kıpkırmızı kuşburnu şifa arayanlar için toplandı Toplaması zahmetli olsa da faydaları saymakla bitmiyor Bilecik'te elleri ile toplayıp Eskişehir pazarında satışa getirdi
YEREL HABERLER Kıpkırmızı kuşburnu şifa arayanlar için ...
Uyarı tabelasını molozlara gömdüler Adeta inadına ‘İnşaat atıkları dökmek yasaktır’ levhasının etrafına moloz yığdılar
YEREL HABERLER Uyarı tabelasını molozlara gömdüler Adeta inadına ...
Koronavirüsten ölen ebenin eşi: Hamileyken oğlumuza bir şey olur endişesiyle aşı olmadı (2)
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen ebenin eşi: Hamileyken oğlumuza ...
Eskişehir’de onaylanan ödeme raporları bakanlığa gönderildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de onaylanan ödeme raporları bakanlığa ...
Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu
YEREL HABERLER Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün ...
Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti Denizli’deki yangınında alevlerin arasında kalan orman muhafaza memurunun Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ndeki 43 günlük tedavisi tamamlandı 60 yaşındaki orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş, "Çok zor bir dönem atlattık, emeği geçen herkese teşekkür ederim” Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Bülent Çağlar Bilgin; "Hastamız 30 günden fazla yoğun bakımda kaldı ve 6 tane büyük ameliyat geçirdi, günde 2 defa pansuman yapıldı"
YEREL HABERLER Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık ...
TÜBİTAK yarışmasında üçüncü olan Halid Yıldırım ödülünü Bakan Yardımcısı Özkan'dan aldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK yarışmasında üçüncü olan Halid Yıldırım ...
ESO Başkanı Kesikbaş, "Sanayi desteklendikçe büyüme devam edecektir"
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş, "Sanayi desteklendikçe büyüme ...
EOSB MEGEM’de 3. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı MEGEM’de eğitim alan 30 kursiyer mezun olmadan iş sahibi oldu
YEREL HABERLER EOSB MEGEM’de 3. dönem mezuniyet heyecanı ...
Eskişehir’de TIR’la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de TIR’la çarpışan kamyonun sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.