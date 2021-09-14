Saddam'ın ordusundaki subayın kızından günlerdir haber alınamıyor (2)



KAYIP GENÇ KIZIN BABASI KONUŞTU

Eskişehir´de 12 gündür kayıp olan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'nın (20) bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan babası Ali Challab Al-Abbood, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi. Irak´tan güvenlik bir ülke olmadığı için Eskişehir´e yerleştiklerini ifade eden baba Ali Challab Al-Abbood, "Biz Irak´tan güvenlik için çıktık. Orası güvenli bir yer değildi. Eskişehir´e geldik ama başımıza bu olay geldi. Beni terörist yüzümden vurdu, yaralandım. Bunun için olaylar yaşanmaması için 5 senedir Eskişehir´de kalıyoruz. İlk kez böyle bir olay başımıza geldi. En güvenli şehir diye Eskişehir´e geldik. Eğer kızımın yerini bilen varsa, lütfen yardım etsin. Gören varsa bize ya da polis merkezine bilgi verin. Hayatından endişe ediyorum. Biz güçlü olmaya çalışıyoruz. Ama enerjimiz tükeniyor. Kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

KIZ KARDEŞİ TABAREK: HİÇ BİR YERDE BULAMIYORUZ

Kayıp olan Sally Ali Challab Al-Abbood'nın kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood (19) da ablasının hayatından endişe ettiklerini söyledi. Ablasını çevrede yaptıkları aramalarda bulamayınca ailesiyle birlikte polise kayıp başvurusunda bulunduklarını anlatan Tabarek Ali Challab Al-Abbood, "Biz aile olarak Irak veya Suriye uyruklu Muhammed M.´den şüpheleniyoruz. Hatta evine gidip baktık. Hiçbir şey bulamadık. Sadece ev çok düzenliydi o dikkatimizi çekti. Biz sadece ablamı bulmak istiyoruz. Yaşıyorsa ya da hayatını kaybetmişse bilmek istiyoruz. Polis kamera inceliyor, çok yoruldular, halen arıyorlar. Biz Eskişehir´de olabileceğini düşünüyoruz. Kimlik ve pasaportları evde başka bir şehre gitmiş olabileceğini düşünmüyoruz. Sanki yer yarıldı ve onu yuttu. Ondan haber alamıyoruz" dedi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 12 gündür kayıp olan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için özel bir ekip kurdu. Güvenlik kameralarının yanı sıra genç kızın sosyal medya hesapları da incelemeye alındı. Genç kızın arkadaşları ve çevresindeki bir çok kişinin ifadesi alınırken, Iraklı ailenin şüphelendiği Irak veya Suriye uyruklu Muhammed M. de 2 kez ifade verdi. Iraklı Sally´nin nerede olduğunu bilmediğini öne süren Muhammed M.´nin "O gün bana geldi ve birkaç saat sonra evden çıktı. Sonra kendisiyle görüşmedim, nereye gittiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-09-14 16:40:16



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